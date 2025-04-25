برلين : بعد مسيرة زاخرة بالجوائز الفردية ولكن خالية من الألقاب الجماعية، يدنو المهاجم الإنكليزي لنادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الالماني لكرة القدم هاري كاين من تحقيق حلمه عندما يستقبل عملاق بافاريا ضيفه ماينتس السبت في المرحلة الحادية والثلاثين.

وفي حال نجح بايرن في الفوز على ماينتس المركز السادس والطامح لمقعد في دوري أبطال أوروبا، سيتوّج النادي البافاري وكاين بطلين لـ"بوندسليغا" بشرط ألّا يتمكن باير ليفركوزن حامل اللقب وصاحب المركز الثاني من الفوز في عقر داره على أوغسبورغ في اليوم ذاته، علما أن المباراتين تقامان في التوقيت ذاته.

ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 72 نقطة متقدما بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر ليفركوزن وذلك قبل أربع مراحل من النهاية، لذا فان عامل الوقت فقط هو الذي يحدد متى سيفوز كاين بلقبه الجماعي الأول.

سيكون هذا التتويج الذي طال انتظاره بمثابة مكافأة للمهاجم الإنكليزي البالغ 31 عاما الذي خسر 6 نهائيات في مسيرته، 3 منها مع فريقه السابق توتنهام، و2 مع منتخب بلاده، و1 مع بايرن.

قوة الدافع للفوز باللقب

وبعد عقدين من الزمن مع فريق شبابه توتنهام، انتقل كاين إلى بايرن في عام 2023 بحثا على الألقاب التي تنقص خزائنه.

وفي وقت تحطمت أحلام عملاق بافاريا في الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعبه "أليانتس أرينا" الذي يستضيف النهائي بعد خروجه من الدور ربع النهائي أمام إنتر الإيطالي (3 4 باجمالي المباراتين)، من شأن رفع درع الدوري الالماني أن يخفف من الاحباط الذي أصاب الفريق بعد موسم 2023 2024 أنهاه خالي الوفاض من دون أي لقب.

ورغم أن كاين نادرا ما تحدث عن اللقب المنتظر، مفضلا التركيز على تسجيل الأهداف داخل المستطيل الاخضر، إلّا أنه في شباط/فبراير كشف عن مدى قوة الدافع الذي يحثه للسعي خلف هذا اللقب الجماعي.

قال الهداف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة" (71 هدفا في 105 مباريات) "هناك الكثير من الأشخاص الذين، طوال مسيرتي، يتحدثون فقط عن حقيقة أنني لم أفز بأي لقب بعد. سيكون من الجيد إسكات بعضهم".

وبامكان كاين أن ينضم إلى النادي المغلق للاعبين الانكليز الذين فازوا بدرع الدوري قبله وهما كيفن كيغان مع هامبورغ وأوين هارغريفز مع بايرن نفسه.

في حديثه مع قناة "سكاي" المحلية الأربعاء، قال أولي هونيس، صاحب النفوذ في بايرن والذي كان عرّاب انتقال كاين إلى بافاريا مقابل 100 مليون يورو (105 ملايين دولار)، "لا أحد يستحق هذا اللقب أكثر" من قائد إنكلترا.

واصفا كاين بأنه "لاعب بايرن حقيقي"، أشاد هونيس به قائلا "إنه يقاتل، ويعمل بجد، ويسجل عددا هائلا من الأهداف، ولكنه أيضا يبذل جهدا كبيرا من أجل الفريق. يمكنك أن تشعر برغبته الجامحة في الفوز بهذا اللقب".

مولر لمعادلة غيغز

وإلى جانب كاين، ينتظر المخضرم توماس مولر (35 عاما) الذي أعلن بايرن سابقا رحيله عن النادي في نهاية الموسم الحالي، هذا التتويج لرفع عدد ألقابه في الدوري إلى 13 ومعادلة الرقم القياسي لاكثر الفائزين في الدوريات الخمس الكبرى المسجل باسم الويلزي راين غيغز الذي حقق هذا الانجاز مع مانشستر يونايتد الانكليزي.

ويمكن لفريق أينتراخت فرانكفورت الثالث برصيد 52 نقطة أن يخطو السبت خطوة كبيرة نحو التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل من خلال احتلاله أحد المراكز الأربعة الأولى للمرة الاولى على الإطلاق عندما يستضيف لايبزيغ.

ويتقدم فرانكفورت الذي لم يشارك في المسابقة القارية الأم الحديثة إلّا بعد فوزه بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في موسم 2021 2022، بثلاث نقاط على لايبزيغ صاحب المركز الرابع.

وقد يتراجع لايبزيغ إلى المركز السادس في حال خسارته، بينما دخل بوروسيا دورتموند صاحب المركز السابع برصيد 45 نقطة والذي حصد 10 نقاط من أصل 12 ممكنة في مبارياته الأربع الأخيرة، في صراع التأهل إلى دوري الابطال.

لايبزيغ باشراف كلوب

ويعوّل لايبزيغ في رحلته الحاسمة إلى فرانكفورت لحجز مقعد في دوري الابطال على مهاجمه الدنماركي يوسف بولسن الذي انضم إلى صفوفه عندما كان يلعب في الدرجة الثالثة في عام 2013، قبل أن يصعد به الى النخبة ويقوده الى الفوز بالكأس المحلية مرتين تواليا وإلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لم يشارك لايبزيغ في أعرق مسابقة أوربية إلا مرة واحدة فقط منذ صعوده إلى دوري الأضواء، وسيكون غيابه عنها في الموسم المقبل بمثابة انتكاسة كبيرة خصوصا أن المدرب السابق يورغن كلوب سيكون حاضرا في المدرجات بعدما بات يشغل منصب مدير العمليات لكرة القدم في شركة ريد بول التي تملك عدة أندية أبرزها نيويورك ريد بولز الاميركي وبراغانتينو البرازيلي، إلى جانب لايبزيغ.

قال بولسن لوكالة فرانس برس الأربعاء إن كلوب سبق له زيارة النادي مرات "عدة"، وترك بصمة مميزة بـ"خبرته وشغفه ومعرفته. مسيرته بأكملها تُظهر ما هو قادر عليه".