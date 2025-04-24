لندن : سيترك الهداف المخضرم جايمي فاردي ليستر سيتي الإنكليزي في نهاية الموسم، بحسب ما أعلن الفريق الهابط إلى الدرجة الثانية الخميس.

ووصف النادي الذي أحرز لقبا مفاجئا في الدوري عام 2016، قائده بأنه "أعظم لاعب في تاريخنا".

وانضم اللاعب الدولي السابق البالغ 38 عاما إلى "الذئاب" في 2012 من فليتوود تاون المغمور مقابل مليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) وسجل في صفوفه 198 هدفا في 500 مباراة.

ويملك فاردي الرقم القياسي لعدد الاهداف المسجلة للاعب من ليستر في برميرليغ (143). سجل 24 هدفا خلال موسم 2016، عندما قاد ليستر إلى لقبه الأول في الدوري في مفاجأة صادمة أمام الأندية الكبرى.

وكان المهاجم السريع في صفوف ليستر أيضا عندما أحرز لقب الكأس عام 2021 على حساب تشلسي (1 0) في ملعب ويمبلي.

قال النادي في بيان "نؤكد أن المهاجم الأسطوري جايمي فاردي سيترك ليستر سيتي هذا الصيف بعد 13 موسما أصبح خلالها أعظم لاعب في تاريخنا".

وقال الرئيس أياوات سريفادانبرابها "جايمي فريد من نوعه. هو لاعب مميز وإنسان مميز أيضا".

من جهته، قال فاردي انه "محطّم" لترك ليستر "كنت أعرف ان هذا اليوم سيأتي لا محالة".

تابع "أمضيت 13 سنة رائعة في هذا النادي، حصدنا الناجح والخيبة، لكن معظمها كان إيجابيا".

وفاردي هو اللاعب الأخير من التشكيلة التي أحرزت لقب الدوري 2016. هبط ليستر إلى الدرجة الثانية في 2023، لكن فاردي بقي مع النادي وساعده بالعودة سريعا إلى برميرليغ. بيد أنه سيعود إلى دوري المستوى الثاني بعد موسم مخيب.

سجل فاردي 7 أهداف في 31 مباراة حتى الآن، وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "كان هذا الموسم بائسا وبالنسبة لي محرجا للغاية. هذا مؤلم".