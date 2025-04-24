لندن : عاد مدرب نيوكاسل إيدي هاو إلى مهامه بعد تعافيه من التهاب رئوي، بحسب ما أعلن صاحب المركز الخامس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس.

ونُقل هاو (47 عاما) الى المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر بسبب المرض، ليغيب عن ثلاث مباريات في الدوري أمام مانشستر يونايتد، كريستال بالاس وأستون فيلا.

وقال النادي في بيان له "بكل سرور يؤكد نادي نيوكاسل يونايتد أن إيدي هاو عاد إلى مهامه في مركز التدريب بالنادي".

وتابع "دخل إيدي الى المستشفى في الفترة الاخيرة بسبب التهاب رئوي وقد عاد الآن الى العمل بعد فترة من التعافي.

"نشكر المشجعين على تمنياتهم الحارة".

وفي ظل غياب هاو، نجح نيوكاسل في تحقيق انتصارين صريحين على يونايتد وبالاس تحت قيادة مساعد المدرب جايسون تيندال لكنه تلقى خسارة كبيرة امام أستون فيلا.

ويستضيف "ماغبايز" الذي توج بلقب كأس الرابطة الشهر الماضي، إيبسويتش السبت حيث يأمل في مواصلة السعي لحجز أحد المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.

يتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى الى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.