مدريد : عبّر المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن استيائه من أداء المهاجم البرازيلي أندريك في الفوز الصعب على خيتافي الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، معتبرا أن "لا مكان للمسرح في كرة القدم".

وخاض أندريك المباراة أساسيا للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم ثم أخرجه أنشيلوتي في الدقيقة 64 بعد لقطة أغضبت الإيطالي الذي أدخل الإنكليزي جود بيلينغهام فورا، حين كان فريقه متقدما بهدف التركي أردا غولر (21).

وسنحت أمام المهاجم البالغ 18 عاما أكثر من فرصة للتسجيل لكنه فوّت على نفسه البصم على ثاني أهدافه في "الليغا" هذا الموسم حيث شارك في 213 دقيقة فقط ضمن المباريات الـ19 التي لعبها.

ولم يجامل أنشيلوتي الذي يُكمل مسيرته مع النادي الملكي تحت ضغط بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنكليزي، وإمكانية فقدان لقب الدوري لمصلحة غريمه برشلونة الذي يبتعد عنه بأربع نقاط، أندريك على غير عادته مع اللاعبين الشباب.

قال "أتيحت لأندريك فرصتان جيدتان. في الأولى، لا أظن أنه كان بإمكانه أن يفعل أكثر مما فعل. أما الثانية، فقد تكون تسللا، لكنه بحاجة لأن يتعلم من ذلك".

وأضاف "على اللاعبين الشباب أن يسددوا الكرة بشكل صحيح، لا بهذه الحركات المسرحية. لا مكان للمسرح في كرة القدم".

وعن الفرصة التي أتيحت لأندريك أمام المرمى وأخرجه المدرب من بعدها، علّق "لا يمكنه القيام بهذه الأمور. هو شاب ويجب أن يتعلم، لكن مثل هذه الأمور لا مكان لها في كرة القدم. يجب عليه أن يسدد الكرة بكل قوته".