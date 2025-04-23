لندن : قال مدافع مانشستر سيتي الانكليزي لكرة القدم البرتغالي ماتيوس نونيش الأربعاء إن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون بمثابة "الفوز بكأس الدوري" بعد موسم مخيب للآمال لأبطال بريميرليغ في المواسم الأربعة الماضية.

وسجل نونيش هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني أمام أستون فيلا 2 1 في افتتاح المرحلة الرابعة والثلاثين الثلاثاء، ليرتقي فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى المركز الثالث موقتا برصيد 61 نقطة متقدما بأربع نقاط على فيلا صاحب المركز السابع.

ومع اقتراب ليفربول من حسم لقب الدوري واستقرار أرسنال في المركز الثاني، تتنافس خمسة أندية على المراكز الثلاثة المتبقية في البطولة الأوروبية الأهم للأندية الموسم المقبل، وهي نوتنغهام فوريست ونيوكاسل وتشلسي في المراكز الرابع والخاسم والسادس تواليا، إلى جانب سيتي وأستون فيلا.

وتراجع مستوى سيتي الذي كان يسعى للاحتفاظ بلقبه للموسم الخامس تواليا منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى تقهقره في الترتيب لكن ما زال بامكانه انقاذ موسمه حيث يخوض نصف نهائي مسابقة الكأس ضد فوريست على ملعب ويمبلي الأحد، في أعقاب فوزه الحاسم على فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

قال نونيش (26 عاما) بعد تسجيله هدفه الأول في الدوري في موسمه الثاني مع سيتي "هي كأس الدوري الإنكليزي الممتاز بالنسبة لنا الآن، التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أعتقد أن المسألة مهمة للغاية بالنسبة لنا، من حيث كل شيء، من حيث النادي واللاعبين والعقلية".

وأقرّ البرتغالي أن التأهل للمسابقة القارية الأم للموسم الـ 15 تواليا والفوز بالكأس لن يُعادلا موسما جيدا "معايير النادي أعلى بكثير من هذا. نعلم أن المعايير التي نريدها لهذا النادي ليست كما نريدها".