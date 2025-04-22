مدريد : أهدى داني أولمو فريقه برشلونة الفوز وفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر ريال مدريد بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام ضيفه ريال مايوركا 1 0 الثلاثاء، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أولمو هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من إريك غارسيا داخل المنطقة المحرمة، ليجد نفسه بين 5 مدافعين ويسدد بقدمه اليسرى كرة خادعة في الزاوية الضيقة اليسرى للحارس ليو رومان (47).

ورفع برشلونة الذي افتقد بسبب الاصابة لجهود مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين في "الليغا" برصيد 25 هدفا بفارق 3 أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، رصيده في المركز الأول إلى 76 نقطة متقدما بفارق 7 نقاط عن النادي الملكي الذي يزور خيتافي الأربعاء.

وما زال النادي الكاتالوني باشراف المدرب الألماني هانزي فليك يصارع على عدة جبهات، حيث تنتظره مواجهة من العيار الثقيل أمام ريال بالذات في نهائي كأس الملك في 26 الشهر الحالي، كما يخوض نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي.

واهدر لاعبو برشلونة الفرص أمام جماهيرهم على الملعب الاولمبي لويس كومبانيس، في حين تألق الحارس رومان في الذود عن مرماه أمام كل من فيران توريس ولامين جمال وأنسو فاتي (12 و26 و43)، وتصدى القائم لتسديدة غافي (28).

وأنهى برشلونة الشوط الاول مع 24 تسديدة مقابل صفر لمايوركا، واستحواذ على الكرة بنسبة 80 في المئة، قبل أن ينجح بطل كأس أوروبا مع "لا روخا" أولمو في هز شباك الحارس رومان الذي شارك للمرة الاولى هذا العام مع مايوركا وتدخل أمام جمال (79) في عاشر تصدي له هذه الأمسية.

ومنح فليك الراحة لبعض لاعبيه تمهيدا للكلاسيكو المنتظر في نهائي الكأس، فدفع بالموهبة الصاعدة سابقا فاتي أساسيا للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر، في حين زجّ بالمدافع هيكتور فورت عند الجهة اليسرى، والمهاجم فيران توريس في المقدمة.

في المقابل، تجمد رصيد ريال مايوركا الذي مُني بخسارته الـ 13 هذا الموسم عند 44 نقطة في المركز السابع موقتا.

وفرمل فالنسيا انتصارات ضيفه إسبانيول بعدما فرض عليه التعادل 1 1.

تقدم إسبانيول عبر خافي بوادو الذي تابع ركلة حرة في الشباك (40)، وأدرك خافي غيرا التعادل في الشوط الثاني بعد تمريرة من لويس ريوخا (57).

ونجح فريق "الخفافيش" في ايقاف سلسلة انتصارات إسبانيول عند ثلاث مباريات بعدما كان فاز على كل من رايو فايكانو 4 0 وسلتا فيغو 2 0 وخيتافي 1 0 في المراحل الثلاث الماضية.

ولم يذق فالنسيا الذي تعادل للمباراة الثانية تواليا بعدما كان تعثر أمام رايو فايكانو 1 1 أيضا في المرحلة الماضية، طعم الخسارة للمباراة الثامنة تواليا ضمن سلسلة حقق خلالها 4 انتصارات مقابل نفس عدد تعادلات، علما أن خسارته الاخيرة تعود إلى المرحلة الخامسة والعشرين أمام أتلتيكو مدريد 0 3.

ورفع إسبانيول الذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الـ 26 أمام فياريال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر متساويا مع فالنسيا الرابع عشر، بانتظار بقية نتائج مباريات هذه المرحلة.

وتتابع المباريات الأربعاء، فيلعب أتلتيك بلباو مع لاس بالماس، وسلتا فيغو مع فياريال، وألافيس مع ريال سوسييداد.