ميلانو (إيطاليا) : قد يغيب الجناح الدولي البرازيلي ديفيد نيريش عن صفوف نابولي، ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم خلف المتصدر إنتر، حتى نهاية الموسم، بعدما أعلن الثلاثاء النادي الجنوبي عن إصابته بتمزق في ربلة الساق.

وقال نابولي في بيان إن نيريش أصيب بتمزق في عضلة الساق اليسرى من دون أن يحدد مدة غيابه، لكن وسائل إعلام محلية أفادت أن اللاعب البالغ 28 عاما قد يغيب لمدة شهر.

وفي حال صحت التوقعات سيغيب نيريش عن أربع مباريات على الأقل من الخمس الأخيرة لنابولي هذا الموسم، في حين يسعى فريق المدرب أنتونيو كونتي للفوز بلقب الدوري الثاني في ثلاثة مواسم والرابع في تاريخه بعد لقبي 1987 و1990 بقيادة الاسطورة الراحل الارجنتيني دييغو أرماندو مارادونا.

ويتساوى نابولي الثاني برصيد 71 نقطة مع إنتر المتصدر وذلك قبل 5 جولات من النهاية، وتنتظر "نيراتسوري" روزنامة مزدحمة بمباريات مهمة حيث يواجه جاره اللدود ميلان في إياب نصف نهائي الكأس (تعادلا 1 1 ذهابا)، وبرشلونة الإسباني ذهابا وايابا في الدور ذاته من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم نيريش إلى نابولي الصيف الماضي كبديل للجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا المنتقل في كانون الثاني/يناير إلى باريس سان جرمان الفرنسي. لعب البرازيلي 25 مباراة في "سيري أ" وسجل هدفين هذا الموسم.