لندن : ارتقى مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية إلى المركز الثالث موقتا بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني منحه الفوز على ضيفه أستون فيلا 2 1 الثلاثاء، في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

تقدم سيتي باكرا عبر البرتغالي برناردو سيلفا (7)، وعادل المهاجم ماركوس راشفورد الذي يلعب بالاعارة مع استون فيلا قادما من الجار اللدود مانشستر يونايتد (18 من ركلة جزاء)، قبل أن يمنح البرتغالي الآخر ماتيوس نونيش هدف النقاط الثلاث بعد عمل فردي رائع من البديل البلجيكي جيريمي دوكو (90+4).

ورفع سيتي رصيده إلى 61 نقطة ليتقدم للمركز الثالث بفارق نقطة عن نوتنغهام فوريست مفاجأة هذا الموسم المتراجع للمركز الرابع قبل مباراته أمام ضيفه برنتفورد الخميس في ختام منافسات هذه المرحلة.

ويملك ليفربول متصدر ترتيب الـ "بريميرليغ" برصيد 79 نقطة فرصة ثمينة للظفر بلقبه الـ 20 في تاريخه حتى من دون أن يلعب أمام ضيفه توتنهام الأحد، وذلك في حال خسارة مطارده المباشر أرسنال أمام ضيفه كريستال بالاس الأربعاء، علما أن نادي الغانرز يتأخر عن الريدز بفارق 13 نقطة قبل 5 مراحل من النهاية.

في المقابل، خاض أستون فيلا مباراته الثالثة في غضون 8 أيام بعد فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 3 2 في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ما لم يحل دون خروجه بسبب خسارته 1 3 ذهابا، وانتصاره على نيوكاسل 4 1 في المرحلة الماضية.

واشتعل الصراع على البطاقات المؤهلة إلى المسابقة القارية الام في الموسم المقبل بعدما تجمد رصيد أستون فيلا الذي توقفت سلسلة انتصاراته في بريميرليغ عند 5 تواليا، عند 57 نقطة في المركز السابع، متساويا مع تشلسي السادس الذي يستضيف إيفرتون السبت، في حين يحتل نيوكاسل المركز الخامس مع 59 نقطة قبل مباراته أمام ضيفه إيبسويتش في اليوم ذاته.

وبات للدوري الإنكليزي خمسة ممثلين "على الاقل" الموسم المقبل في دوري الأبطال، وذلك حسب تصنيف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا".

وشهدت المباراة اشهار 7 بطاقات صفراء، منها بطاقة للإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي الذي صبّ جام غضبه على الحكم بعد منحه ركلة جزاء لاستون فيلا عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" اثر خطأ من المدافع البرتغالي روبن دياش على جاكوب رامسي حولها راشفورد بنجاح في شباك الحارس الألماني ستيفان أورتيغا مورينو (18)، ردا على هدف الافتتاح من سيتي بعد كرة من المصري عمر مرموش إلى سيلفا سددها قوية مرت بين يدي الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس بعد 7 دقائق من صافرة البداية.

وتوالت الفرص لسيتي في الشوط الثاني أبرزها للشاب جيمس ماكاتي (60 و66)، قبل أن يخطف نونيش هدف الفوز الثمين (90+4).