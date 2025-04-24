ميامي : انتقد بروس أرينا المدرب السابق لمنتخب الولايات المتحدة، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في منصب المدير الفني، معتبرا أن المدربين الأجانب لا يمكنهم فهم أهمية هذا الدور.

وتولى بوكيتينو الذي أشرف على توتنهام وتشلسي الإنكليزيين وباريس سان جرمان الفرنسي، تدريب المنتخب الأميركي في أيلول/سبتمبر 2024 خلفا لغريغ بيرهالتر.

وقال أرينا الذي قاد منتخب الولايات المتحدة إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 في أفضل إنجاز للمنتخب في العصر الحديث، خلال ظهوره في بودكاست "Unfiltered Soccer": "إذا نظرت إلى معظم المنتخبات الوطنية حول العالم، ستجد أن مدربيها في الغالب محليون".

وأضاف "أعتقد أنه من الصعب أن تنجح إذا كان المدرب لا يعرف ثقافتنا أو بيئتنا أو لاعبينا. أنا متأكد أن مدربنا الحالي مدرب جيد، لكن تدريب المنتخبات مختلف تماما عن تدريب الأندية، إنها وظيفة مختلفة كليا".

في ولايته الثانية بين 2016 و2017، فشل أرينا (73 عاما) في التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد سبع مشاركات متتالية. يقود فريق سان خوسيه إيرثكويكس في الدوري المحلي هذا الموسم، بعد رحيله عن فريق نيو إنغلاند ريفولوشن في 2023، حيث وُضع حينها في إجازة إدارية على خلفية مزاعم بشأن "تصريحات غير لائقة وحساسة".

وتابع أرينا منتقدا بوكيتينو "أعتقد أن مدرب المنتخب يجب أن يعرف بيئته ويعرف اللاعبين الذين يعمل معهم، ونحن نفتقر إلى ذلك حاليا".

وأردف "إذا كنت مدربا أميركيا تقود منتخب بلادك، فأنت تعرف الثقافة وتدرك مدى الفخر وأهمية هذا المنتخب. لكن حين تأتي بشخص من الخارج، فلن يفهم ذلك، خصوصا في بلد مثل الولايات المتحدة، لأننا مختلفون كثيرا عن غيرنا".

وسبق أن انتقد أرينا حقبة المدرب الألماني يورغن كلينسمان بين 2011 و2016.