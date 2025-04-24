مدريد : انسحب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثا عالميا من دورة مدريد لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب الخميس بسبب إصابة في الفخذ، في ضربة موجعة ضمن استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وكان ألكاراس المتوج بأربعة ألقاب كبرى "غراندسلام" في مسيرته تعرض للإصابة خلال نهائي دورة برشلونة الذي خسره امام الدنماركي هولغر رونه الاحد.

وقال الإسباني الشاب البالغ 21 عاما "فعلت كل ما بوسعي لكن الاصابة لم تتحسن كثيرا خلال الايام القليلة الماضية".

وتابع "لم تسر الأمور كما كنت أرغب للمشاركة هنا، وقررنا ألا نقوم بأي مخاطرة. لو لعبت، كان من الممكن ان تتفاقم الأمور لفترة أطول من المتوقع... تعين علينا القيام بقرارات صعبة، وأعتقد أننا اتخذنا القرار الصائب".

وكان ألكاراس الذي لم يجر أي تمارين طوال الاسبوع الفاصل عن انطلاق الدورة في مدريد، يستهدف الفوز باللقب في العاصمة الاسبانية للمرة الثالثة في مسيرته بعد 2022 و2023.

وسيكون ألكاراس في سباق مع الوقت للتعافي بأفضل طريقة ممكنة، من دون ان يستبعد عودته للمشاركة في دورة روما للألف، جازما بشكل تام مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة التي تنطلق في 25 أيار/مايو.

وأوضح "اعتقد أنني سأشارك بالتأكيد في رولان غاروس وسوف أفعل كل شيء ممكن للمشاركة في روما".

"سأخضع الاثنين لاختبار آخر لرؤية مدى تطور الامور، ومن ثم سنأخذ الوقت ونقيّم كيف ستسير الاسابيع المقبلة، وكيفية تفاعل جسمي".