مدريد : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة ثانية عالميا حاملة اللقب والشابة الروسية ميرا أندرييفا السابعة الخميس الدور الثالث من دورة مدريد للألف نقطة لكرة المضرب على الملاعب الترابية.

وثأرت شفيونتيك من خسارتها أمام الموهبة الصاعدة الفيليبينية ألكسندرا إيالا (19 عاما) في المرتبة الـ 72 عالميا في ربع نهائي دورة ميامي للألف على الملاعب الصلبة في آذار/مارس، بفوزها الصعب عليها 4 6 و6 4 و6 2 في ساعتين و15 دقيقة.

وتأخرت البولندية التي أعفيت من الدور الاول على غرار أندرييفا بمجموعة وبكسر ارسالها في بداية المجموعة الثانية، لكنها نجحت في قلب الطاولة على اللاعبة السابقة لأكاديمية أسطورة كرة المضرب الاسباني رافايل نادال، وخرجت فائزة.

وتواجه شفيونتيك في الدور المقبل نظيرتها التشيكية ليندا نوسكوفا (31).

قالت شفيونتيك لقناة "تي في إي" المحلية "لم يكن من السهل عليّ التأقلم مع الإيقاع والتوقيت المناسبين، وأنا سعيدة لأني تحليت بالصبر".

وأضافت "لطالما أحببت اللعب هنا، وأنا فخورة جدا بأدائي في العامين الماضيين".

وبخلاف شفيونتيك، لم تواجه أندرييفا قبل ايام قليلة من احتفالها ببلوغها سن الثامنة عشرة أي صعوبة للفوز على التشيكية ماريا بوسكوفا (58) بمجموعتين 6 3 و6 4.

وتلعب الروسية بمواجهة البولندية ماغدلينا فريش (27) في الدور الثالث.

وكانت أندرييفا حققت مفاجأة مدوية بفوزها بلقب دبي لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تظفر باحدى دورات الألف نقطة، قبل أن تؤكد موهبتها بفوز ثان في إنديان ويلز للألف نقطة أيضا.

وبلغت أندرييفا العام الماضي الدور ربع النهائي في مدريد، قبل أن تتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة رولان غاروس الفرنسية.

وفازت الأميركية إيما نافارو العاشرة على الأسترالية مايا جوينت (78) القادمة من التصفيات 7 5 و7 5، والروسية ديانا شنايدر (13) على الأميركية كايتي فولينتس (70) بنتيجة 6 1 و6 2. وتغلبت اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا على مواطنتها يلينا أوستابينكو 7 6 (7 2) و6 2 التي كانت أخرجت شفيونتيك من ربع نهائي دورة شتوتغارت الاسبوع الماضي.

واستهلت الأميركية ماديسون كيز، المتوجة بلقب بطولة أستراليا، مشوارها في مدريد بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي (59) بنتيجة 6 3 و6 3 وبلغت الدور الثالث حيث ستواجه الروسية آنا كالينسكايا.

وكانت برونزيتي فازت على اليابانية ناومي أوساكا في الدور الأول،

وعانت الأميركية كوكو غوف الرابعة بمواجهة الأوكرانية ديانا ياستريمسكا (46) حيث قلبت تأخرها بمجموعة نظيفة إلى فوز 0 6 و6 2 و7 5.

وأهدرت غوف ثلاث نقاط لحسم المباراة عندما كانت متقدمة 5 4 في المجموعة الثالثة، ثم خسرت إرسالها وهي ترسل للفوز بها.