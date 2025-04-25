لوس انجليس : بات أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر الدوري العادي والمنطقة الغربية على مشارف الدور الثاني من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعدما حقق فوزه الثالث تواليا على منافسه ممفيس غريزليز 114 108 الخميس.

وحقق ثاندر عودة مذهلة بتحويل تخلفه بفارق 29 نقطة قبل نهاية الشوط الأول (40 69) الى فوز ثمين مستغلا إصابة نجم أصحاب الأرض جا مورانت في الورك وغادرته الملعب.

وبرز النجم الكندي شاي غلجيوس ألكسندر كعادته بتسجيله 31 نقطة، وأضاف جايلن وليامز 26 نقطة، وتشيت هولمغرين 23 من أصل 24 نقطة له في الشوط الثاني، ووضعوا فريقهم على بعد فوز واحد من بلوغ الدور الثاني قد يحققه السبت في المباراة الرابعة من اصل سبع.

وقال هولمغرين: "لم تكن المباراة سهلة. لقد هاجمونا أولاً، لكننا فعلنا ما يجب علينا فعله وحققنا الفوز. إنها عقلية الفريق، كان الجميع يتحدثون عندما دخلنا غرفة الملابس عقب نهاية الشوط الأول، ثم خرجنا في الثاني وحسمنا المباراة في صالحنا".

وكان ممفيس الذي مني بخسارة تاريخية بفارق 51 نقطة في المباراة الاولى، في طريقه الى الرد على ثاندر عندما تقدم عليه بفارق 29 نقطة قبل نهاية الشوط الأول، لكن نقطة التحول كانت إصابة نجمه مورانت بكدمة في وركه الأيسر في أواخر الربع الثاني عندما اندفع نحو السلة وقفز عالياً على لاعب ثاندر لوغينتز دورت وسقط على الأرض، حيث بقي يتألم لدقائق عدة قبل أني غادر الملعب نهائيا.

وأنهى غريزليز الشوط الاول في صالحه بفارق 26 نقطة (77 51)، لكن أوكلاهوما سيتي تفوق على أصحاب الأرض في الشوط الثاني 63 31 منهيا المباراة في صالحه 114 108.

وقال المدرب المؤقت لممفيس توماس إيسالو إن إصابة مورانت، متصدر غريزليز في عدد النقاط والتمريرات الحاسمة هذا الموسم، استنزفت طاقة فريقه وقدرته على تنفيذ الهجمات.

واضاف "أعتقد أن النتيجة كانت مؤثرة جدا، ليس فقط من حيث الطاقة، بل من حيث التنفيذ".

وتابع "لقد قدمنا أداء رائعا في القتال لمدة 48 دقيقة، لكن أمام هذا الفريق، القتال ليس كافيا. يجب أن تكون قادرًا على التنفيذ أيضًا".

وأوضح "سيخضع مورانت لمزيد من التقييمات لحالته غدا، وسنعرف المزيد لاحقا".

في المقابل، قال مدرب ثاندر مارك ديغنولت "كان رد فعلنا، في مباراة لم تكن سهلة في بعض أجزائها، رائعًا".