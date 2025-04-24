ميلانو (إيطاليا) : بلغ بولونيا المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بتجديد فوزه على مضيفه إمبولي 2 1 إيابا الخميس، حيث سيلتقي ميلان الذي اطاح بجاره إنتر.

تقدم بولونيا، الذي حسم لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، عبر جوفاني فابيان (7)، وأدرك الكرواتي فيكتور كوفالينكو التعادل لإمبولي (33)، قبل أن يخطف الهولندي تيج دالينغا برأسه هدف الفوز لاصحاب الأرض (86).

وتقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي في روما في 14 أيار/مايو المقبل.

وسيواجه بولونيا، الفائز بلقب الدوري 7 مرات آخرها عام 1964، ميلان الذي حسم "ديربي" مدينة ميلانو أمام جاره اللدود إنتر لصالحه بنتيجة 4 1 في اجمالي المباراتين (تعادلا 1 1 ذهابا وفاز ميلان 3 0 إيابا).

ولم يسبق لبولونيا أن بلغ نهائي احدى المسابقات الكبيرة منذ فوزه بالكأس المحلية في عام 1974، في ثاني ألقابه في هذه المسابقة بعد 1970.

وتفوق بولونيا باشراف مدربه فينتشينتسو إيتاليانو على إمبولي، ليواصل ما حققه في الموسم الماضي تحت قيادة مدربه تياغو موتا حيث نجح خلفه في مهمته ووضع الفريق بين الأربعة الأوائل في الدوري.

ويحتل بولونيا، مفاجأة الموسم الماضي بقيادة موتا عندما حلّ خامسا وعاد الى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 60 عاما، المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس.

ويسعى إيتاليانو (47 عاما) لتحقيق أول ألقابه كمدرب، بعد خسارته ثلاث نهائيات مع ناديه السابق فيورنتينا، في مسابقة كونفرنس ليغ عامي 2023 و2024 وكأس إيطاليا عام 2023.

وكان إمبولي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية فاز على فيورنتينا ويوفنتوس في طريقه إلى نصف نهائي الكأس لأول مرة.

ويقبع فريق المدرب روبرتو دافيرسا في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 25 نقطة بعد فشله في تحقيق أي فوز منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر.