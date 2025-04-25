لندن : انضم جيسون كيد مدرب دالاس مافريكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) إلى المجموعة الأميركية المالكة لنادي إيفرتون الانكليزي لكرة القدم، وفقا لما أعلن صاحب المركز الثالث عشر في برميرليغ.

وانضم كيد (52 عاما) إلى شركة راوندهاوس كابيتال القابضة، التابعة لمجموعة فريدكين التي استحوذت على نادي "ميرسيسايد" في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

قال كيد في بيان نشره إيفرتون "يشرفني الانضمام إلى مجموعة مالكي إيفرتون في هذه اللحظة المهمة: مع اقتراب موعد افتتاح ملعب جديد ومستقبل مشرق. هي لحظة رائعة للانضمام إلى هذه المجموعة".

برز كيد كلاعب خلال مسيرة امتدت بين عامي 1994 و2013 ودافع عن ألوان مافريكس وفينيكس صنز ونيو جيرزي نتس ونيويورك نيكس، وشارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" 10 مرات. فاز باللقب مع مافريكس عام 2011، وتوّج عنقه بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين مع المنتخب الأميركي.

بعد محطة تدريبية مع بروكلين نتس وميلووكي باكس، تولى الإشراف على مافريكس عام 2021.

وضمن سياق متصل، قال مارك واتس الرئيس التنفيذي لنادي إيفرتون "بصفته أحد أعظم لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ومدربا ناجحا الآن، ستشكل معرفته وعقليته الرابحة موردا رائعا لإيفرتون".