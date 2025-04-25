إشبيلية (إسبانيا) : استنكر ريال مدريد الجمعة عشية نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم أمام غريمه التقليدي برشلونة، التصريحات "غير المقبولة" التي أدلى بها حكم المباراة حيال تعرضه للضغوطات من قبل القناة التلفزيونية للنادي الملكي، وطالب الاتحاد الإسباني للعبة باتخاذ إجراءات فورية.

وجاء في البيان عشية المباراة المقررة السبت في إشبيلية "هذه التصريحات... التي صدرت علنية قبل 24 ساعة ضد أحد المشاركين في النهائي، تظهر، مرة أخرى، العداء الواضح والجلي من جانب هؤلاء الحكام تجاه ريال مدريد".

ورفض "النادي الملكي" أن يشارك في بعض الانشطة المقامة على هامش النهائي الجمعة، في تعبير غاضب عن التصريحات التي أطلقها الحكام، بحسب ما أفاد مسؤول في النادي لوسيلة اعلامية في إشبيلية.

وندد ريكاردو دي بورغوس بينغويتسيا حكم نهائي كأس إسبانيا الجمعة باكيا بالضغوط التي يواجهها من تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم وعواقبها على عائلاته.

وعمد ريال الى مقاطعة المؤتمر الصحافي، التمارين المفتوحة أمام الاعلام، العشاء التقليدي للرؤساء وجلسة التصوير قبل المباراة اعتراضا على تصريحات الحكام.

وأبدت إدارة ريال استياءها على وجه الخصوص من بابلو غونزاليس فويرتيس المسؤول عن حكم الفيديو المساعد "في آيه آر"، الذي كان قد أشار إلى أن الحكام "متحدون" ويتطلعون إلى اتخاذ إجراء جماعي ضد الضغوطات التي تعرضوا لها من قناة نادي العاصمة الاسبانية هذا الموسم.

وتابع ريال في بيانه "الاكثر إثارة للدهشة في التصريحات هي اللهجة التهديدية...الاعلان عن تحركات أو إجراءات مزعومة بعيدة كل البعد عن مبادئ العدالة والموضوعية والنزاهة التي ينبغي أن تسود قبل ساعات قليلة من (النهائي).

وأضاف "نظرا لخطورة ما حدث، يأمل ريال مدريد أن يتصرّف المسؤولون في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الحكام وفقا لذلك، وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة دفاعا عن هيبة المؤسسات التي يمثلونها".

وأفادت وسائل اعلام اسبانية أن ريال يريد استبدال حكام النهائي، زاعمة أن النادي الملكي قد يرفض خوض اللقاء في حال عدم حصول ذلك.

وبثت قناة النادي الملكي التلفزيونية هذا الأسبوع فيديو يهاجم حكم النهائي، وهو ما فعلته سابقا مع عدد من الحكام هذا الموسم.

وعلق الاتحاد الاسباني للعبة على التطورات قائلا "أبلغ ريال مدريد الاتحاد الاسباني لكرة القدم بأنه لن يشارك في المؤتمر الصحافي او الحصة التدريبية المفتوحة التي تسبق النهائي".

وكان قد نشر "لوس بلانكوس" رسالة مفتوحة في شباط/فبراير زعم فيها أن التحكيم الإسباني "مُزوّر" و"فاقد للمصداقية".

كما سبق للريال أن قاطع حفل جائزة الكرة الذهبية في تشرين الأول/اكتوبر بسبب عدم اختيار لاعبه البرازيلي فينيسيوس كأفضل لاعب في العالم.

"هذا أمر مريع"

وقال الحكم دي بورغوس بينغويتسيا (39 عاما) في مؤتمر صحافي عقده عشية المواجهة النارية المنتظرة "عندما يذهب طفلك إلى المدرسة ويجد أطفالا يقولون له إن والده "لص" ويعود إلى المنزل وهو يبكي، فهذا أمر مريع".

وأضاف بعدما خانته مشاعره "ما أفعله هو تثقيف ابني، ليقول إن والده صادق، بل صادق قبل كل شيء، وأنه قد يخطئ، كأي رياضي".

وتابع وهو يسمح دموعه "هذا أمر مريع... لكن يوم مغادرتي (وظيفتي)، أريد أن يفخر نجلي بوالده، وبمهنته التحكيمية، فقد غرست فينا قيما كثيرة".

ودعا دي بورغوس بينغويتسيا إلى التفكير بعمق في قضية إساءة معاملة الحكام.

وأردف "ليس من الصواب ما نمر به مع العديد من الزملاء، ليس فقط في كرة القدم الاحترافية، بل أيضا على مستوى القاعدة الشعبية" و"على الجميع أن يُفكروا في مستقبلهم، وما يريدونه من الرياضة وكرة القدم".

من ناحيته، أشار غونزاليس فويرتيس إلى أن الحكام قد يتخذون إجراءات إضافية خلال الأسابيع المقبلة بشأن ما تبثه قناة ريال مدريد التلفزيونية.

وقال "لا شك في أننا سنضطر إلى البدء في اتخاذ إجراءات أكثر جدية مما نتخذه حاليا".