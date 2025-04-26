إشبيلية (إسبانيا) : كرّس برشلونة تفوقه على غريمه التقليدي ريال مدريد هذا الموسم عندما تغلب عليه 3 2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2 2) السبت على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية في مباراة نهائية مثيرة لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم وتوج باللقب.

وسجل بيدري (28) وفيران توريس (84) والفرنسي جول كونديه (116) أهداف برشلونة الذي تغلب على النادي الملكي للمرة الثالثة هذا الموسم في مختلف المسابقات معززا رقمه القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (32)، والفرنسيان كيليان مبابي (70) وأوريليان تشواميني (77) هدفي ريال مدريد.

وهذا هو اللقب الثاني لبرشلونة هذا الموسم بعد الاول في الكأس السوبر المحلية على حساب النادي الملكي بالذات في مدينة جدة السعودية عندما تغلب عليه بعشرة لاعبين 5 2، وهو مرشح لرباعية كونه يتقدم بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي في الليغا وبلغ دور الاربعة لمسابقة دوري الابطال حيث يلاقي انتر الايطالي.

في المقابل، خرج ريال مدريد الذي مُني بخسارة مذلة على ارضه امام برشلونة برباعية نظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خالي الوفاض من المسابقة الثالثة هذا الموسم بعد فقدانه لقبه بطلا للكأس السوبر على يد النادي الكاتالوني، ودوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الانكليزي.

كما هو الفوز الرابع لبرشلونة على ريال مدريد في ثماني مواجهات بينهما في نهائي المسابقة.

وشهدت المباراة التي أقيمت غداة احتجاج للنادي الملكي على طاقم التحكيم الذي عيّن لقيادة المباراة ما دفعه الى الانسحاب من الانشطة الموازية للنهائي وغيابه عن المؤتمر الصحافي وعدم خوضه الحصة التدريبية على ملعب اللقاء.

وكان برشلونة الطرف الافضل والاكثر استحواذا في الشوط الاول وترجمه إلى هدف من بيدري مستغلا تراجع النادي الملكي الى الدفاع من دون أي خطورة هجومية.