شريش (إسبانيا) : فاز دراج دوكاتي الإسباني مارك ماركيس متصدر بطولة العالم للدراجات النارية بسباق السرعة في جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الخامسة من موسم فئة موتو جي بي، بينما تعرض الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) لحادث بعد انطلاقه من المركز الأول.

وواصل بطل العالم ست مرات بدايته شبه المثالية للموسم بفوزه بسباقه الخامس للسبرينت في خمس جولات، وتفوق على شقيقه أليكس ماركيس (دوكاتي غريسيني) وزميله الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي).

وعزز الكاتالوني تقدمه في صدارة بطولة العالم وبات يتقدم الآن بفارق 20 و31 نقطة عن شقيقه وبانيايا على التوالي.

وقال ماركيس المتوج بثلاثة سباقات هذا العام ولم يفلت منه سوى سباق الاميركيتين بسبب حادث "لم يكن الأمر سهلا بسبب درجة الحرارة التي ارتفعت وغيّرت المعطيات. واجهت بعض الصعوبات في النهاية، لكنني تمكنت من الفوز".

وأضاف "لا أحب سباقات السرعة لأنك تعتقد أن الأمر قد انتهى، لكن السباق الأهم يوم الأحد، وسيتعيّن عليّ أن أكون أكثر قوة!".

وحافظ كوارتارارو الذي نجح بشكل مفاجئ في تحقيق أول انطلاقة له من المركز الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات، على الصدارة حتى المنعطف الأول لكنه تعرض لحادث عندما تجاوزه ماركيس بعد ذلك بوقت قصير.

ورغم بدايته الأفضل من الفرنسي، لم يتمكن الإسباني من أخذ الصدارة في المنعطف الأول لكنه طارد كوارتارارو ونجح في إجباره في اللفة الثانية على ارتكاب خطأ انزلق على اثره وأنهى سباقه بين الحصى.

وقال كوارتارارو "مع زيادة الوقود، نعلم أن الأمر أصعب. كنا على أقصى حدودنا، ضغطتُ بقوة، لكن للأسف لم يُفلح الأمر. سيتعين علينا الانطلاق ببطء أكثر غدا (الأحد)".

وأمام عشرات الآلاف من المشجعين الصاخبين، نجح متصدر البطولة في الفوز بالسباق من دون أي مشكلة وبفارق ثانية واحدة وثلاث ثوان امام شقيقه وبانيايا تواليا.

واحتلت دراجات دوكاتي الست المراكز الستة الأولى بفضل الإيطاليين فرانكو موربيديلي الرابع وفابيو دي جانانتونيو السادس (كلاهما على متن في آر46)، والسائق الإسباني المبتدئ فيرمين ألدغوير الخامس (غريسيني).

واكتملت قائمة العشرة الأوائل بالدراجين الإسبان مافريك فينياليس السابع (كاي تي ام)، وخوان مير التاسع (هوندا)، وبيدرو أكوستا العاشر (كاي تي ام) اشر)، والإيطالي ماركو بيزيكي الثامن (أبريليا).