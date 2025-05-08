لندن : بلغ مانشستر يونايتد الانكليزي نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، بتجديد فوزه على أرضه في ملعب "أولد ترافورد" على أتلتيك بلباو الإسباني 4 1 إيابا الخميس، بعدما كان حقق فوزا كبيرا 3 0 ذهابا.

تقدم بلباو بهدف ميكل هاوريغيسار (31)، قبل أن يقلب يونايتد النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله رباعية تناوب عليها البديل مايسون مونت (71 و90+1)، والبرازيلي كازيميرو (79) والدنماركي راسموس هويلوند (85).

وتكتسي المباراة النهائية الذي تقام على ملعب سان ماميس معقل بلباو في 21 أيار/مايو الحالي، الطابع الانكليزي الخالص حيث ستجمع بين يونايتد ومواطنه توتنهام الذي أقصى بودو/غليمت النروجي مفاجأة هذه المسابقة باجمالي المباراتين 5 1.

وهي المرة الثانية يلتقي فيها فريقان انكليزيان في تاريخ "يوروبا ليغ" بعد فوز تشلسي على أرسنال عام 2019، علما أن توتنهام خاض 3 نهائيات في المسابقة واحرز اللقب مرتين عامي 1972 و1984، في حين توّج يونايتد باللقب عام 2017.

وزج البرتغالي روبن أموريم مدرب يونايتد بالتشكيلة ذاتها الفائزة على أتلتيكو بلباو ذهابا، بقيادة القائد البرتغالي برونو فرنانديش الذي سجل هدفين في عقر دار النادي الباسكي في مباراة طرد خلالها في صفوف الضيف مدافعه داني فيفيان.

في المقابل، افتقد المدرب إرنستو فالفيردي لجهود الشقيقين نيكو وإينياكي وليامس الذي يدافع عن ألوان المنتخب الغاني للاصابة. كما غاب أويهان سانسيت هداف بلباو هذا الموسم بتسجيله 17 هدفا في كافة المسابقات، بينها 15 في الدوري.

وانتعشت آمال بلباو بعد تسجيله هدف السبق اثر تشتيت خاطىء للكرة من قبل المدافع هاري ماغواير لتصل إلى ألفارو ديالو الذي سددها قوية اصطدمت بظهر الفرنسي ليني يورو، قبل أن تعود مجددا إلى ميكل هاوريغيسار الذي سددها مقوسة رائعة في الزاوية الصعبة لمرمى الحارس الكاميروني أندريه أونانا (31).

وأهدر الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو المنفرد فرصة ذهبية لادراك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي بعد تمريرة في العمق من الدنماركي باتريك دورغو، إلا أن تسديدته مرت إلى جانب القائم الأيسر.

وأجرى فالفيردي 3 تغييرات في الدقيقة 62 من الشوط الثاني لانعاش فريقه، وردّ أموريم باخراج الاوروغوياني مانويل أوغارتي والمغربي نصير المزراوي وغارناتشو وأدخل مايسون مونت ولوك شو والعاجي أماد ديالو تراوري.

وكان مونت عند حسن ظن مدربه عقب تسجيله هدف التعادل بطريقة رائعة بعدما تسلم الكرة من يورو، فسيطر عليها واستدار وسددها لولبية بقدمه اليمنى في الجهة المعاكسة (71)، ليعود كازيميرو ويمنح التقدم "للشياطين الحمر" بعد ركلة حرة من القائد فرنانديش تابعها رأسية في الشباك (79)، قبل أن يخرج ويترك مكانه للاعب الوسط الشاب كوبي ماينو.