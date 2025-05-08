اوسلو : حسم توتنهام الانكليزي تأهله الى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بسهولة عقب فوزه على مضيفه بودو/غليمت النروجي مفاجأة النسخة الحالية 2 0 في إياب نصف النهائي الخميس، معززا أفضليته في مجموع المباراتين الى 5 1.

وضرب توتنهام موعدا مع مانشستر يونايتد في نهائي إنكليزي خالص في 21 أيار/مايو على ملعب سان ماميس في بلباو.

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى دومينيك سولانكي (63) والإسباني بيدرو بورو (69).

وبوصول الفريقين الانكليزيين الى النهائي، ستكون حصة الدوري الممتاز ستة فرق في دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، في حين أن الفائز بلقب المسابقة القارية الرديفة سينضم الى ركب المتأهلين الى "تشامبيونزليغ".

وهي المرة الثانية يلتقي فيها فريقان انكليزيان في تاريخ "يوروبا ليغ" بعد فوز تشلسي على أرسنال عام 2019، علما أن توتنهام خاض 3 نهائيات في المسابقة واحرز اللقب مرتين عامي 1972 و1984، في حين توّج يونايتد باللقب عام 2017.

ويُعد إحراز اللقب والتأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل بمثابة أفضل تعويض للفريقين اللذين يمران بأسوأ أيامهما على مستوى الدوري المحلي، إذ يحتل يونايتد المركز الخامس عشر وتوتنهام السادس عشر.

وخلافا لمشواره المحلي حيث مُني بـ 19 هزيمة في 35 مباراة، نجح توتنهام في مخالفة التوقعات وبلوغ النهائي بعدما أنهى دور المجموعة في المركز الرابع، قبل أن يقصي ألكمار الهولندي من ثمن النهائي، فأينتراخت فرانكفورت الالماني في ربع النهائي وصولا الى بودو/غليمت الذي خاض بدوره مغامرة قارية شيقة بعدما أقصى لاتسيو الايطالي من ربع النهائي.

لكن مدرب توتنهام الاسترالي أنج بوستيكوغلو الذي كان مستقبله على المحك في الفترة الأخيرة، يملك فرصة نفض غبار هذه النتائج ورفع راية الفوز بأول ألقاب توتنهام منذ 2008 في موسمه الثاني فقط في النادي.