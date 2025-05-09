لندن : فاز الدولي المصري محمد صلاح نجم خط هجوم ليفربول بطل الدوري الإنكليزي، الجمعة بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم في إنكلترا للمرة الثالثة في مسيرته.

ونال صلاح الجائزة بعدما سجل 28 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة هذا الموسم وساهم في قيادة ليفربول إلى التتويج باللقب العشرين في الدوري معادلا الرقم القياسي للغريم مانشستر يونايتد.

وأصبح قائد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي لأكثر مساهمات تهديفية في موسم مكوّن من 38 مرحلة في "بريمر ليغ"، في موسم شهد تتويج فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت بلقبه الأول منذ عام 2020.

وحصد صلاح ما يقارب 90% من أصوات "الكتاب"، وهو أكبر فارق في نسبة التصويت يُسجل خلال هذا القرن.

وجاء قائده ومنتخب هولندا المدافع فيرجيل فان دايك في المركز الثاني، تلاه مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك ثالثا، ولاعب وسط أرسنال ديكلان رايس رابعا.

وبفوزه بهذه الجائزة للمرة الثالثة (بعد موسمي 2017 2018 و2021 2022)، عادل صلاح رقم أسطورة أرسنال الدولي الفرنسي السابق تييري هنري كأكثر من فاز بها على الإطلاق.

وكان اللاعب البالغ 32 عاما أنهى الجدل حول مستقبله بتوقيعه عقدا جديدا مع ليفربول يمتد حتى عام 2027.

ويُعزز قرار صلاح بالبقاء في أنفيلد فرص ليفربول في المنافسة بقوة على اللقب الموسم المقبل، من أجل الانفراد بصدارة أكثر الفرق تتويجا بالدوري في إنكلترا.