لندن : بلغ تشلسي الانكليزي نهائي مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم بتجديد فوزه على ضيفه ديورغاردن السويدي 1 0 إيابا الخميس، بعدما كان اكتسحه 4 1 ذهابا ليخرج فائزا باجمالي المباراتين 5 1.

وسجل كيرنان ديوسبري هول هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 على ملعب "ستامفورد بريدج" في مباراة شهدت مشاركة الواعد ريجي والش الذي بات في سن الـ 16 عاما اصغر لاعب يشارك أساسيا في مباراة أوروبية بقميص البلوز.

وبامكان تشلسي أن يصبح أول ناد يفوز بالمسابقات الأوروبية الثلاث في حال نجح في التغلب في النهائي على الفائز من مباراة فيورنتينا وصيف البطل في الموسمين الماضيين وريال بيتيس الاسباني.

وزج الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي بتشكيلة جديدة مبقيا فقط على المدافع الإسباني مارك كوكوريا الذي خاض لقاء الفوز على ليفربول في الدوري، واضعا نصب عينيه مواجهته الحاسمة أمام نيوكاسل في بريميرليغ الأحد.

وتعرض المدرب الإيطالي لانتقادات لاذعة بشأن أسلوبه الحذر، لكن رغم ذلك نجح حتى اللحظة في قيادة تشلسي لاحتلال المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويسعى تشلسي خلف لقبه الاول منذ احرازه دوري الأبطال عام 2021، والاول له في حقبة رئيسه الجديد رجل الأعمال الأميركي تود بويلي الذي خلف الروسي رومان أبراهيموفيتش قبل 3 سنوات.