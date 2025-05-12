إيلاف من الرباط:تأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، الاثنين، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقياالتي تحتضنها مصر، وذلك عقب فوزه بهدف لصفر على منتخب سيراليون، في دور ربع النهائي، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

وانتهى الوقت الرسمي للمواجهة على إيقاع التعادل السلبي، قبل أن ينجح "أشبال الأطلس" في تسجيل هدف الفوز في آخر أنفاس الشوط الإضافي الثاني.

وبمروره إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية، يكون المنتخب المغربي قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم التي تحتضنها التشيلي ما بين 27 سبتمبر و19 أكتوبر المقبلين.

ويواجه المنتخب المغربي، في دور نصف نهائي البطولة، نظيره المصري الذي تمكن من تجاوز منتخب غانا بضربات الجزاء الترجيحية، وضمن بالتالي مكانا بين الرباعي الممثل للقارة السمراء في بطولة كأس العالم القادمة.

وسبق للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أن شارك في نهائيات كأس العالم، خلال دورات تونس (1977)، وماليزيا (1997)، وهولندا (2005) التي وصل فيها إلى مرحلة دور نصف النهائي.

ويأتي تأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى المونديال، وقبله فوز منتخب أقل من 17 سنة بكأس إفريقيا وضمان عبوره إلى نهائيات كأس العالم التي تنظم بقطر ما بين 3 و27 نوفمبر المقبل، وفوز المنتخب النسوي لكرة القدم داخل القاعة بكأس إفريقيا وتأهله إلى مونديال الفلبين، فضلا عن فوز المنتخب الأولمبي (أقل من 23 سنة) بكأس إفريقيا وتتويجه ببرونزية الأولمبياد، ليؤكد مرحلة التوهج التي تمر منها كرة القدم المغربية منذ مونديال قطر للكبار.

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منتخب المغرب لأقل من 20 سنة