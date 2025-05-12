ليفربول : استبعد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن يرخي رحيل ترنت ألكسندر أرنولد عن ليفربول بظلاله على احتفالات النادي بإحراز لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، كاشفا عن حزن اللاعبين على خسارة لاعب من طرازه.

وبدا جمهور ليفربول مستاء من القرار الذي اتخذه ابن النادي بالرحيل عنه في نهاية الموسم، موجها إليه صافرات الاستهجان لدى دخوله كبديل في التعادل مع أرسنال 2 2 الأحد في الدوري.

وكانت مباراة الأحد الأولى للفريق منذ إعلان ابن الـ26 عاما عن وصوله إلى نهاية مشواره مع "الحمر"، مع التوقع بانتقاله الصيف المقبل إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال القائد فان دايك "نشعر بالحزن لعدم وجوده معنا العام المقبل، فهو لاعب رائع يتمتع بصفات رائعة، استثنائية رأيناها على مدار الأعوام السبعة الماضية"، مضيفا "حصلت ردة الفعل (من الجمهور). عليه أن يتعامل مع الأمر. علينا كفريق أيضا أن نتعامل مع ذلك".

وتابع "بصراحة، لم أكن أتوقع شيئا (رد فعل مماثل)، لكني أعتقد أنه توقع ذلك على الأرجح. الأمر ليس سهلًا على الإطلاق. على أي حال، نحن هنا من أجله".

وسيستلم ليفربول كأس الدوري في المرحلة الأخيرة من الموسم بعد مباراته مع ضيفه كريستال بالاس في 25 أيار/مايو، على أن يجول بها في أنحاء المدينة على متن حافلة مكشوفة في اليوم التالي.

وأفاد فان ديك بأن اللاعبين الذين حسموا اللقب العشرين للنادي في أواخر الشهر الماضي، كانوا مصممين على الاحتفال بأناقة، بوجود ألكسندر أرنولد معهم.

وتابع "نريد الفوز بمباراتين أخريين وبعد صافرة النهاية، وهو معنا (ألكسندر أرنولد)، سنرفع الكأس ونحتفل كما لم نفعل من قبل".

وعندما سُئل عما إذا كان رحيل المدافع الدولي الإنكليزي قد يرخي بظلاله على الاحتفالات، أجاب فان دايك "لا أعتقد ذلك. لا يجب أن يحصل ذلك. هناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقون يوما رائعا أيضا".

وقع كل من فان دايك والهداف المصري محمد صلاح عقدين جديدين لمدة عامين الشهر الماضي، لكن القائد قال إن وضعيهما لا يُقارنان بوضع ألكسندر أرنولد، موضحا "يختلف الجميع في آرائهم، وهو يشعر بأنه قد فعل كل شيء، وهو بالفعل فعل (كل شيء)، ويريد تجربة شيء مختلف. أنت تتحدث عن أحد أكبر الأندية على الإطلاق، ريال مدريد الذي قد ينضم إليه كما قرأت في وسائل الإعلام".