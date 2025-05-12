لوس انجليس : اقترب إنديانا بايسرز من حسم التأهل الى نهائي المنطقة الشرقية بتقدمه على كليفلاند كافالييرز 3 1، إثر فوزه عليه بفارق مريح 129 109، الأحد ضمن الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

في إنديانا، حسم بايسرز النتيجة بنسبة كبيرة في نهاية الشوط الأول عندما تقدم على كافالييرز بفارق ضخم بلغ 41 نقطة (80 39) بفضل نجاحه الكبير في التسديد (12 من أصل 18 رمية ثلاثية) و30 من أصل 50 تسديدة (25 تمريرة حاسمة ايضا).

وتعرض كليفلاند، بطل المنطقة الشرقية، لضربة قوية بإصابة نجمه دونوفان ميتشل في كاحله في الربع الأول ولم يشارك في الثاني، بعد أن سجل 12 نقطة، علما بأنه سجل 40 نقطة أو أكثر في المبارتين الثانية والثالثة.

وكشف مدرب كليفلاند كيني أتكنسون أن ميتشل سيخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي الاثنين، لمعرفة مدى خطورة إصابته، مشيرا بأنه لا يملك أي فكرة ما إذا كان ميتشل سيخوض المباراة الخامسة.

كان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل في صفوف بايسرز مع 21 نقطة وأضاف كل من مايلز تيرنر والبديل أوبي توبين 20 نقطة.

وشهدت المباراة طرد لاعب بايسرز الكندي بينيديكت ماثورين الذي وجه لكمة باتجاه ديأندريه هانتر ثم قام باستفزازه، فرد الأخير بدفعه ايضا لكن الحكم اكتفى بانذاره.

وفي المنطقة الغربية، ادرك أوكلاهوما سيتي ثاندر، صاحب افضل سجل في الموسم المنتظم، التعادل مع دنفر ناغتس 2 2 بالفوز عليه في عقر داره 92 87.

وكان نجم ثاندر الكندي شاي غيلجوس ألكسندر أفضل مسجل في صفوفه مع 25 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات. في المقابل، كان العملاق الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل في صفوف دنفر مع 27 نقطة و13 متابعة.

شهد الربع الأول شحا في النقاط وأنهاه ثاندر متقدما 17 8، قبل ان يقلص دنفر الفارق الى 6 نقاط في نهاية الشوط الاول (42 36).