برلين : أبقى بوروسيا دورتموند على آماله بالتأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل عقب فوزه الكبير على باير ليفركوزن 4 2 ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الاخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم الاحد، في الوقت الذي خاض فيه المدرب الاسباني شابي ألونسو مباراته الاخيرة على أرض فريقه.

وجاء اللقاء مؤثرا بالنسبة لجماهير ليفركوزن، بعد إعلان ألونسو الذي قاده الى إحراز باكورة ألقابه في البوندسليغا الموسم الماضي، رحيله عن الفريق في نهاية الموسم وقبل عام من انتهاء عقده، وسط تقارير تربطه بتولي تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد الاسباني.

وقال ألونسو الذي تولى تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر 2022 وقاد الفريق إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس من دون خسارة في الموسم الماضي، في مؤتمر صحافي إن "الوقت مناسب" للإعلان عن رحيله، لكنه لم يكشف عن وجهته القادمة، مؤكدا أن "الحديث عن المستقبل ليس مناسبا الآن".

وفي وقت فقد ليفركوزن فيه الشغف في الامتار الاخيرة من الدوري بعد حسمه مركز الوصافة خلف بايرن ميونيخ المتوج بطلا للدوري في المرحلة الماضية، اقتنص دورتموند ثلاث نقاط ثمينة أبقت على آماله في التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية البطولة، إذ يحتل المركز الخامس بفارق نقطة عن فرايبورغ الرابع صاحب المركز الاخير المؤهل الى المسابقة القارية المرموقة الموسم المقبل.

ويدين دورتموند بفوزه الى أهداف يوليان براندت (33)، النروجي يوليان رييرسون (43)، كريم أديمي (73) والغيني سيرهو غيراسي (77) الذي رفع رصيده الى 33 هدفا من 44 مباراة في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع دورتموند، فيما سجل لليفركوزن الهولندي جيريمي فرمبونغ (30) ويوناس هوفمان (90+2).

وقال مدافع ليفركوزن جوناثان تاه "يتمتع بهالة مميزة، إنه مدرب رائع وشخص رائع. نحن ممتنون له".

ويواجه دورتموند نظيره هولشتاين كيل في الجولة الـ 34 الاخيرة، فيما يلعب فرايبورغ مع أينتراخت فرانكفورت.

وقال مدرب دورتموند الكرواتي نيكو كوفاتش لشبكة دازن "الأمر ليس بين أيدينا ولكننا أقرب بعض الشيء ولدينا مباراة أشبه بنهائي آخر على أرضنا الأسبوع المقبل".

وأهدر فرانكفورت فرصة حسم تأهله الى دوري الابطال بتعادله امام سانت باولي 2 2.

رغم ذلك، فإن فرانكفورت لا يزال متقدما في السباق الى المسابقة القارية المرموقة، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند الخامس.

وسجل لسانت باولي اليوناني مانوليس سالياكيس (4) والغيني مورغان غيلافوغي (15)، مقابل لفرانكفورت الدنماركي راسموس كريستانسن (1) والبلجيكي ميتشي باتشواي (71).