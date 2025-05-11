برشلونة : حقق برشلونة عودة نارية من تأخره 0 2 ليفوز على ضيفه وغريمه الازلي ريال مدريد 4 3 الاحد ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم الاحد، ويصبح على مشارف التتويج باللقب.

ورغم إحراز الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية "هاتريك" لفريقه (5 من ركلة جزاء، 14 و70)، الا ان ثنائية البرازيلي رافينيا (34 و45) وهدفي إريك غارسيا (19) ولامين جمال (45) قادا العملاق الكاتالوني لقلب النتيجة وتوسيع الفارق الى سبع عن ريال قبل ثلاث جولات من النهاية.

وبات مبابي هداف "لا ليغا" برصيد 27 هدفا متفوقا بهدفين عن مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي أبرز الغائبين عن تشكيلة برشلونة. كما أصبح مبابي صاحب أكبر عدد من الاهداف في موسمه الاول مع ريال (39) متجاوزا التشيلياني إيفان زامورانو (37).

وبعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال اوروبا الثلاثاء على يد انتر ميلان الايطالي، بات لقب الدوري الإسباني الاهم بالنسبة لرجال المدرب الالماني هانزي فليك للتأكيد على التطور الكبير الذي حققه الفريق هذا الموسم.

نسينا خيبة دوري الابطال

وقال جمال لموفيستار "لقد وسعنا الفارق بشكل كبير، وكان الفوز بهذه المباراة بعد هزيمة دوري أبطال أوروبا أمرا مهما للغاية، لقد نسي المشجعون الامر، ونحن أيضا، فلنستمتع بالفوز".

وتابع "كان من المهم الفوز اليوم لنقرب المسافة من لقب الدوري، وقد سارت الأمور على ما يرام، ونحن سعداء للغاية".

من جهته، قال مدرب ريال كارلو أنشيلوتي "يجب ان ندافع بشكل أفضل، هذا الامر واضح من مباراة اليوم، دافعنا بشكل سيئ وهذا ما حصل".

وأضاف "قام مبابي بعمل جيد...في المعنى الهجومي كان الفريق يمتلك أفكارا واضحة، لكن كان يمكن أن ندافع بشكل أفضل".

ونجح العملاق الكاتالوني في تسطير فوزه الرابع في رابع مواجهة للكلاسيكو بين الفريقين هذا الموسم، مؤكدا تفوقه على غريمه التقليدي.

لكن ريال الذي خاض اللقاء من دون العديد من عناصره الدفاعية المهمة كالالماني أنتونيو روديغر والبرازيلي إيدر ميليتاو والفرنسي إدواردو كامافينغا وغيرهم، حقق بداية خيالية بعد حصوله على ركلة جزاء بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية، إثر كرة بينية من داني سيبايوس الى مبابي وضعت الاخير في مواجهة الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي اندفع نحو الكرة بمحاولة للوصول اليها قبل مبابي لكنه أسقطه أرضا، فانبرى الاخير للركلة بنجاح (5).

وبدا أصحاب الأرض الافضل من حيث الانتشار على أرض الملعب والهيمنة على الاستحواذ، فكادوا أن يفرضوا التعادل سريعا لكن تمريرة جيرارد مارتين بمحاذاة القائم لم تجد متابعا لها (13).

وفرض "النادي الملكي" صمتا مطبقا في الملعب الاولمبي عندما ضاعف مبابي تقدم فريقه اثر تلقيه تمريرة رائعة من البرازيلي فينيسيوس بقدمه اليمنى فأسكن الفرنسي الكرة بسهولة في الشباك رغم اعتراض النادي الكاتالوني على وجود خطأ على جمال خلال مجريات الهجمة (14).

وواجه برشلونة البداية الكارثية بهدوء، وهو ما تُرجم بوابل من الفرص أبرزها اثر كرة مقوسة رائعة من جمال تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (18)، قبل أن يعيد غارسيا "البلاوغرانا" الى صلب المواجهة بتسجيله هدف تقليص النتيجة من كرة رأسية بعدما مررها له فيران توريس برأسه اثر ركلة ركنية (19).

ثنائية رافينيا

وواصل برشلونة هيمنته الكاملة على أرض الملعب إستحواذا وأداء، فارضا التعادل عن طريق نجمه اليافع جمال من تسديدة مقوسة أكثر من رائعة من داخل المنطقة بعد أن هيأها له توريس ايضا (32).

وتواصلت الإثارة اللامتناهية في مواجهة الكلاسيكو، عندما استغل أصحاب الأرض لحظات من الضياع في أداء غريمه بعد اصطدام بين مبابي وداني سيبايوس، فانتزع بيدري الكرة ومرر بشكل خاطف الى رافينيا الذي لم يتوان عن تسجيل هدف التقدم (34).

وأظهر جمال علو كعبه مجددا عندما مرر كرة عرضية رائعة بقدمه اليسرى الى رافينيا لكن رأسية الاخير مرت قريبة من المرمى (42).

وبعد لحظات من إلغاء الحكم قراره بمنح مبابي ركلة جزاء اثر عرقلة من القائد الهولندي فرانكي دي يونغ (45)، وجه العملاق الكاتالوني ضربة صاعقة لمنافسه بتسجيل الرابع والثاني لرافينيا بعد ان استغل توريس خطأ فادحا من لوكاس فاسكيس ليقتنص الكرة ويمررها للبرازيلي الذي عكسها من داخل منطقة الست ياردات في المرمى (45).

واستهل رجال فليك الشوط الثاني بقوة وظنوا أنهم سجلوا الخامس عبر جمال المتألق من تمريرة لرافينيا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (52).

وأوشك مبابي على تسجيل هدفه الثالث لكن تسديدته مرت بجانب المرمى (56)، قبل ان يُكتب له النجاح في إحراز الهاتريك اثر تمريرة على طبق من فضة عبر فينيسيوس محييا آمال فريقه (70).

واستعاد برشلونة وهجه الهجومي مستغلا المساحات وطالب بركلة جزاء على خلفية لمسة يد على تشواميني اثر تسديدة قوية من توريس من داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أسقط مطلبه بعد العودة الى الفار (79).

وأضاع البديل فيكتور مونيوس فرصة اكثر من متاحة في الرمق الاخير لفرض التعادل بعد تمريرة منخفضة من مبابي، لكن تسديدته وجها لوجه مع حارس برشلونة مرت فوق المرمى (89)، قبل ان يحذو حذوه مبابي نفسه عندما أفلت من رقابة برشلونة وانفرد بالمرمى قبل ان يسدد كرة تصدى لها شتشزيني ومن ثم ابعدها مدافع بلاوغرانا للخارج في اللحظة المناسبة (90+1).