لندن: قلب أرسنال تخلفه بهدفين امام مضيفه ليفربول ليخرج بنقطة ثمينة بالتعادل معه 2 2، في حين عزز نيوكاسل آماله في حجز إحدى البطاقات الخمس المؤهلة الى دوري الابطال بفوزه على احد منافسيه المباشرين تشلسي 2 0 الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده في المركز الثاني الى 68 نقطة وتتبقى له مباراتان مع نيوكاسل (66 نقطة) وساوثمبتون حيث يحتاج فيهما منطقيا الى نقطة واحدة نظرا لفارق الاهداف الكبير الذي يتفوق فيه على جميع منافسيه من أجل حسم الوصافة.

دخل ارسنال المباراة على وقع خروجه من نصف نهائي دوري الابطال امام باريس سان جرمان منتصف الاسبوع ووجد نفسه متخلفا بهدفين بعد مرور 21 دقيقة.

افتتح الهولندي كودي خاكبو مستغلا تمريرة عرضية من الاسكتلندي اندي روبرتسون (20).

ولم يكد أرسنال يستفيق من الصدمة حتى تلقت شباكه الهدف الثاني بعد مرور 87 ثانية بواسطة الكولومبي لويس دياس الذي تابع كرة عرضية من المجري دومينيك سوبوسلاي.

وظهر ارسنال بوجه مختلف في الشوط الثاني وتمكن من تقليص الفارق عبر جناحه البرازيلي غابريال مارتينيلي من كرة رأسية (47).

وواصل ارسنال ضغطه حتى تمكن من فرض التعادل عندما سدد قائده النروجي مارتن اوديغارد كرة قوية ارتدت من القائم وتابعها الاسباني ميكيل ميرينو برأسه سابحا (70).

بيد ان ميرينو حصل على بطاقة صفراء ثانية في المباراة في الدقيقة 80 ليكمل فريقه الدقائق العشر الاخيرة بعشرة لاعبين من دون ان تغير النتيجة.

وفي المباراة الثانية على ملعب "سانت جيمس بارك"، دخل نيوكاسل اللقاء وهو في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام تشلسي، صاحب المركز الخامس الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، وأستون فيلا السادس الفائز السبت على بورنموث 1 0، وخرج فائزا 2 0.

وبفوزه العشرين للموسم، رفع نيوكاسل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، مستفيدا من تعثر مانشستر سيتي حامل اللقب أمام مضيفه ساوثمبتون 0 0 السبت.

وبعد مواجهة ارسنال الاسبوع المقبل خارج ملعبه، يختتم الموسم على أرضه ضد إيفرتون.

وكانت بداية نيوكاسل، الفائز هذا الموسم بلقب مسابقة كأس الرابطة على حساب ليفربول، أكثر من مثالية إذ تقدم بعد أقل من دقيقتين على الانطلاق من هجمة مرتدة بدأت إثر ركلة ركنية لتشلسي وتوغل لأنتوني غوردون في الجهة اليسرى قبل أن يسقط في منطقة الجزاء إثر تدخل من الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لتتواصل الهجمة عبر جايكوب مورفي الذي مرر الكرة للإيطالي ساندرو تونالي، فحولها الأخير في الشباك (2).

وبتمريرته الحاسمة الثانية عشرة في الدوري هذا الموسم، بات مورفي أكثر لاعبي نيوكاسل صناعة للأهداف منذ البيروفي نولبرتو سولانو موسم 1999 2000 (15) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وباتت مهمة نيوكاسل أسهل بكثير حين اضطر تشلسي لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد السنغالي نيوكلاس جاكسون بسبب تدخله بكوعه على وجه الهولندي سفين بوتمان.

ورفع الحكم في بادئ الأمر البطاقة الصفراء في وجه السنغالي قبل أن يعود عن قراره ويرفع الحمراء بعد مراجعة اللقطة إثر تدخل من "في أيه آر".

ورغم الأفضلية العددية، عجز نيوكاسل عن تعزيز تقدمه ووجد نفسه مرارا وتكرارا مهددا باهتزاز شباكه بعدما استوعب تشلسي في الشوط الثاني صدمة الطرد، لكن فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا عجز عن الوصول إلى الشباك ودفع الثمن بتلقيه هدفا ثانيا في الدقيقة الأخيرة سجله البرازيلي برونو غيمارايش بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تحولت من الدفاع وخدعت الحارس الإسباني روبرت سانشيس.

تعادل مخيب لفوريست

وتراجعت آمال نوتنغهام فوريست في حجز احدى البطاقات الى دوري الابطال بسقوطه على أرضه في فخ التعادل مع ليستر سيتي الساقط الى الدرجة الثانية 2 2.

تقدم ليستر بواسطة كونور كودي (16)، ورد فوريست بهدفين عن طريق مورغان غيبس وايت (25) وهدافه النيوزيلندي كريس وود (56)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لليستر الذي أدرك التعادل عن طريق الارجنتيني فاكوندو بوونانوتي (81).

وبات نوتنغهام يحتل المركز السابع برصيد 62 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشلسي الخامس صاحب المركز الاخير المؤهل الى المسابقة القارية.

وسقط مانشستر يونايتد على أرضه للمرة التاسعة هذا الموسم بخسارته امام وست هام بهدفين نظيفين سجلهما التشيكي توماس سوتشيك من مسافة قريبة (26) وجاريد بوين (56).

وتعرض مدافع يونايتد الفرنسي ليني يورو للاصابة ولم يعرف ما اذا كان سيشارك في نهائي يوروبا ليغ بعد 10 ايام.

ولم تكن حال منافسه في النهائي القاري توتنهام افضل لأنه سقط على ارضه بدوره امام جاره كريستال بالاس بهدفين نظيفين ايضا سجلهما ايبيريشي ايزه في الدقيقتين 45 و48.