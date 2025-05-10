مدريد : قاد النروجي ألكسندر سورلوث فريقه أتلتيكو مدريد إلى الابتعاد بالمركز الثالث بتسجليه رباعية الفوز على ضيفه ريال سوسييداد 4 0 السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سورلوث أسرع ثلاثية "هاتريك" في تاريخ الليغا، وذلك بعد 11 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، متخطيا الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم كارليس بيستيت في 1929 وإدموندو سواريس "موندو" في 1941 (بعد 15 دقيقة)، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، قبل أن يكمل الـ"سوبر هاتريك" في الدقيقة 30.

ورفع سورلوث رصيده التهديفي في الدوري هذا الموسم إلى 17 هدفا في المركز الرابع متخطيا أربعة لاعبين دفعة واحدة، ومقلصا الفارق مع المهاجم الكرواتي لأوساسونا أنتي بوديمير إلى هدف واحد في المركز الثالث، لكنه يبقى بعيدا عن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (24) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة (25).

أما أتلتيكو، فرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، بفارق تسع نقاط مؤقتا عن أتلتيك بلباو الذي يلعب مع ضيفه ألافيس الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد سوسييداد بخسارته الثالثة في سلسلة من خمس مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح سورلوث التسجيل بتسديدة قوية "على الطاير" بعد عرضية من بابلو باريوس (7)، وأضاف الثاني بتسديدة مركّزة من على خط منطقة الجزاء إلى يسار المرمى (10).

وعاد بعد دقيقة واحدة لإضافة الثالث "هاتريك" حين تهيأت أمامه الكرة بعد تشتيت خاطئ من الدفاع، قبل أن يختم على الـ"سوبر هاتريك" بتصويبة قوية أيضا بعد عرضية من خافي غالان (30).

ثلاثية نظيفة لفالنسيا

وواصل فالنسيا سلسلته من دون خسارة للمباراة العاشرة تواليا بفوزه على ضيفه خيتافي 3 0.

وحسم فالنسيا النتيجة في الشوط الاول بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب عليها بيبيلو (8 من ركلة جزاء) ودييغو لوبيس (18) وهوغو دورو (37 من ركلة جزاء) الذي رفع رصيده إلى 11 هدفا هذا الموسم.

وهي المباراة العاشرة تواليا لن يذق فيها فالنسيا طعم الخسارة في سلسلة حقق خلالها 6 انتصارات، منها الفوز على ريال مدريد 2 1 في المرحلة الثلاثين، مقابل 4 تعادلات، علما أن هزيمته الاخيرة تعود إلى المرحلة 25 أمام أتلتيكو مدريد 0 3.

ويشرف حارس المرمى السابق المدرب الشاب كارلوس كاربيريان (42 عاما) المنحدر من تشيستي في ضواحي فالنسيا على فريق "الخفافيش" الذي سبق له أن دافع عن ألوانه في بداياته.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 45 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد خيتافي الذي مُني بخسارته الرابعة تواليا من دون أن يتمكن من هز شباك منافسيه والـ16 هذا الموسم، عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وابتعد فياريال بالمركز الخامس بفوزه المتأخر على مضيفه جيرونا بهدف وحيد سجله البديل الكاميروني إيتا إيفونغ (89) بعد أربع دقائق من دخوله.

ورفع فياريال رصيده إلى 61 نقطة، متقدما بأربع نقاط على ريال بيتيس الذي يلعب مع أوساسونا الأحد في ختام المرحلة، فيما توقف رصيد جيرونا عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتفوّق سلتا فيغو المنقوص على ضيفه إشبيلية 3 2 على الرغم من خوضه الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين.

وتقدّم سلتا فيغو بهدف الدولي الغيني إيليكس موريبا (19)، وعادل الصربي نيمانيا غوديلي من ركلة جزاء (45+8) بعد طرد ماركوس ألونسو ببطاقة حمراء مباشرة قبلها بدقيقتين.

وعلى الرغم من النقص، أعاد المدافع أوسكار مينيغويسا التقدم لسلتا فيغو (65) ثم أكّد البديل بورخا إيغليسياس الفوز (90+1)، فيما قلّص كيكي سالاس النتيجة دون جدوى (90+8).

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما تكبّد إشبيلية خسارته السادسة في سلسلة من ثماني مباريات لم يذق فيها طعم الفوز وتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.

وقلب ريال مايوركا تأخره أمام ضيفه بلد الوليد بهدف تشوكي (11) إلى فوز 2 1 بهدفي عمر ماسكاريل من غينيا الاستوائية (28) وسيرجي داردير (50).

ورفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 47 نقطة في المركز التاسع، فيما تكبد بلد الوليد خسارته الـ27 في ذيل الترتيب (16 نقطة).