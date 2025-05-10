مدريد : أكّد الإيطالي كارلو أنشيلوتي السبت أن "كل الأبواب مفتوحة" أمام شابي ألونسو لخلافته المحتملة في الجهاز الفني لريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يغادر أنشيلوتي ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، وسط تقارير إعلامية إسبانية تشير إلى أن مواطنها لاعب وسط "لوس بلانكوس" السابق، ألونسو، سيتولى المهمة الموسم المقبل.

وكان ألونسو (43 عاما) أعلن الجمعة أنه سيغادر باير ليفركوزن في نهاية الموسم الجاري.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي "قرأت أنه سيغادر باير ليفركوزن حيث قدم عملا رائعا".

وأضاف "كل الأبواب مفتوحة أمامه لأنه أظهر أنه أحد أفضل المدربين في العالم".

ويمتلك أنشيلوتي سنة إضافية في عقده مع ريال مدريد، لكنه أوضح أنه سيكشف عن مستقبله بعد نهاية الموسم في ظل تقارير تربطه بتدريب المنتخب البرازيلي.

وكان ألونسو قاد ليفركوزن إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس دون هزيمة في موسم 2023 2024، بينما فاز ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولا يزال ريال الذي فقد لقبه في مسابقة دوري الأبطال، يقاتل على لقب الدوري، وسيحل ضيفا على غريمه برشلونة الأحد في كلاسيكو حاسم.

وقال أنشيلوتي إن فريقه قادر على تحقيق الفوز على الكاتالونيين للمرة الأولى في أربع مواجهات هذا الموسم.

وأضاف "نحن متحمسون ومتحفزون ولدينا الكثير لنلعب من أجله في هذه المباراة، ونثق في قدرتنا على الفوز".

وتابع المدرب المخضرم "كانت المباريات الأخيرة أمام برشلونة صعبة ومعقدة، لكن المباراة الأخيرة (في نهائي الكأس) منحتنا الثقة في إمكانية الانتصار غدا".