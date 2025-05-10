روما : ودّعت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا وحاملة اللقب دورة روما للألف نقطة لكرة المضرب المقامة على أرض ترابية من الدور الثالث، بخسارتها السبت أمام الأميركية دانييل كولينز (35) بمجموعتين 1 6 و5 7.

وباتت الشكوك تحوم حيال جاهزية شفيونتيك المتوجة في روما أعوام 2021 و2022 و2024 لخوض غمار بطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق في 25 أيار/مايو الحالي حتى 8 حزيران/يونيو المقبل، حيث فازت باللقب 4 مرات في النسخ الخمس الأخيرة (2020 و2022 و2023 و2024).

وستتراجع شفيونتيك من المركز الثاني إلى الرابع في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين.

وارتكبت البولندية العديد من الأخطاء المباشرة حيث بدت بعيدة عن مستواها المعهود، لتخسر المجموعة الاولى بعد 34 دقيقة مع 23% من نسبة نجاح من الكرات الاولى و15 نقطة ناجحة فقط.

وحاولت ابنة الـ23 عاما أن ترد في المجموعة الثانية فنجحت في بدايتها في كسر ارسال منافستها قبل أن تخسره مجددا. وتبادلت اللاعبتان التقدم حتى 6 5 حين تعرضت شفيونتيك للكسر مرة جديدة، لتخسر المجموعة فالمباراة.

وفشلت شفيونتيك هذا العام في الفوز بأي لقب، ولكنها وصلت على الأقل إلى الدور ربع النهائي في الدورات التي شاركت فيها.

وباتت خسارتها في منتجع فورو إيتاليكو الذي يستضيف الدورة أسوأ نتيجة لها هذا العام ومنذ مشاركتها الاولى في روما عام 2020 حين خرجت من الدور الأول.

وقبل مشاركتها في العاصمة الإيطالية، تعرضت لخسارة قاسية أمام الأميركية كوكو غوف 1 6 و1 6 في نصف نهائي دورة مدريد للألف نقطة حيث بدت متعبة وفجرت غضبها وكادت أن تنهار باكية.

مع وصولها إلى روما، اعتبرت هذه الهزيمة "مجرد يوما سيئا" وأصرّت على أنه "لا ينبغي لنا أن نرى أكثر من ذلك".

طمأنت قلوب عشاقها بعدما استهلت مشاركتها في روما بفوز ساحق على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 6 1 و6 0، لكن كولينز التي خسرت أمامها 7 مرات في مواجهاتهما الثماني الاخيرة أعادتها إلى أرض الواقع.

وفي مباراة بنكهة أميركية خالصة، تغلبت بيتون ستيرنز على ماديسون كيز المصنفة خامسة بثلاث مجموعات 2 6 و6 2 و7 6 (7 3). كما فازت الروسية ديانا شنايدر الثالثة عشرة على الرومانية جاكلين كريستيان 6 3 و6 3.

وعند الرجال لماسترز الألف نقطة، فجّر المجري فابيان ماروشان مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الروسي أندري روبليف السادس عشر 7 5 و4 6 و6 3 في الدور الثاني.

وودّع الأميركي تايلور فريتس الرابع بعد خسارته أمام مواطنه ماركوس جيرون 6 7 (4/7) و6 7 (3/7).

وواصل الإيطالي ماتيو بيريتيني (29) مغامرته على أرضه وأمام جماهيره بتغلبه على البريطاني جاكوب فيرنلي 6 4 و7 6 (7 0).