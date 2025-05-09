مانشستر (المملكة المتحدة) : أقر المدرب البرتغالي روبن أموريم بأن فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي يعاني "الكثير من المشاكل" و"يستحق الانتقادات الموجهة إليه"، وذلك رغم وصوله الخميس إلى نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم التي تشكل فرصته الوحيدة لإنقاذ الموسم.

ودخل يونايتد لقاء الخميس ضد ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني وهو في وضع مريح نتيجة فوزه ذهابا خارج الديار 3 0، لكنه وجد نفسه متخلفا على أرضه 0 1 في نهاية الشوط الأول بعدما اتسم أداء لاعبيه بالتوتر والفوضى في بعض الأحيان.

لكن بالتبديلات الثلاثة التي أجراها بعد قرابة ساعة على البداية، قلب أموريم الأمور رأسا على عقب وخرج فريقه في النهاية منتصرا 4 1 بفضل ثنائية من البديل مايسون ماونت، ليلتقي في النهائي مواطنه توتنهام.

ورغم هذا الفوز الكبير والتأهل إلى النهائي، لم ينخدع أموريم بنتيجة المباراة ضد الضيف الباسكي وكان يفكر في المشوار الكارثي لفريقه في الدوري الممتاز قبل مباراة الأحد على أرضه أمام وست هام المتعثر.

وإذا سقط يونايتد أمام ضيفه اللندني ونجح توتنهام في الفوز أو التعادل ضد جاره كريستال بالاس، سيتراجع فريق أموريم إلى المركز السابع عشر في الترتيب قبل مرحلتين على ختام الموسم، لكن الحظ أسعفه بعدما حُسِمَت هوية الفرق الثلاثة التي ستغادر الدوري الممتاز.

وقال أموريم "كان بإمكانكم رؤية الضعف مجددا. لدينا العديد من المشاكل. حتى مع الفوز في هذا النوع من المباريات (ضد بلباو)، يمكنكم أن تروا خلال المباراة أن لدينا الكثير من الأمور التي نحتاج إلى تحسينها".

ورغم أن أداء يونايتد في الدوري الممتاز أكثر من كارثي، قال أموريم إنه لن يلجأ إلى إراحة لاعبيه وحمايتهم تحضيرا لنهائي "يوروبا ليغ" في 21 أيار/مايو على ملعب "سان ماميس" في بلباو، لأنه متمسك بأن يكون فريقه "تنافسيا" في الدوري.

وأضاف "سيلعبون، لأن اللعب يكون أفضل في بعض الأحيان. ما سأقوم بحمايته هو من سيكون أمام خطر التعرض للإصابة"، مشددا "يتعين علينا استغلال كل مباراة لتحسين أدائنا، حتى للتحضير للنهائي، لكن بشكل خاص للتحضير للمستقبل".

وقال أموريم إن الانتقادات التي وجهها قائد يونايتد السابق الإيرلندي روي كين لفريقه بسبب أدائه في الدوري الممتاز كانت مبررة، مضيفا "نحاول أن نبذل قصارى جهدنا، لكني لا اختلف (مع كين) بأننا قادرون على تقديم الأفضل. مرة أخرى، ليس لدي ما أقوله بشأن الانتقادات لأننا نستحقها. إذا لم نستطع تقبّل كل شيء في موسم من هذا النوع، فأعتقد أننا في المهنة غير المناسبة. أُقرّ بذلك تماما، وأتفق مع جميع المنتقدين".