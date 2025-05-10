برشلونة : دعا المدرب الألماني هانزي فليك لاعبي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى تجاوز خروجهم من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والعودة بقوة لفرض هيمنته أمام ريال مدريد الأحد في مباراة كلاسيكو حاسمة في سباق الفوز باللقب.

ويتصدر النادي الكاتالوني ترتيب الفرق برصيد 79 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، حامل اللقب، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.

أُقصي برشلونة من المسابقة القارية الأم الثلاثاء على يد إنتر الإيطالي (خسر 6 7 باجمالي المباراتين) الذي حطّم أحلام رجال فليك بتحقيق رباعية محتملة.

وقال فليك في مؤتمر صحافي عشية الكلاسيكو المنتظر في المرحلة الخامسة والثلاثين "تحدثنا عما يفكرون فيه (اللاعبون) وما يشعرون به، من المهم أن نتحدث عن ذلك في هذه المجموعة".

وأضاف "يعلم الجميع أنه في الكلاسيكو يجب أن تكون في أعلى مستوياتك، وهذا ما يجب علينا فعله".

وتابع "نريد أن نتمتع بالنشاط، ونريد أن نرى الفريق يلعب بحماس على أرض الملعب، مسيطرا كالمعتاد، ونعلم أنه فريق رائع من ريال مدريد (ضدنا)".

وفاز برشلونة على ريال في جميع مباريات الكلاسيكو الثلاث التي خاضها هذا الموسم، بدءا من فوزه في الدوري 4 0 على ملعب سانتياغو برنابيو في تشرين الأول/أكتوبر. ثم سحق نادي العاصمة بنتيجة 5 2 في نهائي الكأس السوبر في كانون الثاني/يناير، قبل أن يتفوق عليه للمرة الثالثة في نهائي كأس الملك بنتيجة 3 2 بعد التمديد في نيسان/أبريل.

حتى لو خسر برشلونة، فسيحافظ على الصدارة بفارق نقطة عن حامل اللقب، لكن فليك قال إن فريقه يسعى لهزيمة لوس بلانكوس مرة أخرى.

وأضاف "ندخل المباراة دائما للفوز، لا يهم ترتيب الجدول".

وأردف "سنركز على هذه المباراة، ونبذل قصارى جهدنا للفوز بالنقاط الثلاث".

واستطرد قائلا "الكلاسيكو مهم لجماهيرنا، للجميع، لبرشلونة، للاعبين، لي ولجهازي الفني. من الرائع اللعب والمنافسة ضدهم".

وتلقى برشلونة دفعة معنوية بعد تعافي أليخاندرو بالدي ومارك كاسادو من الإصابة السبت. وغاب لاعب الوسط المدافع كاسادو قبل قرابة شهرين جراء اصابته في أربطة الركبة، بينما غاب بالدي الشهر الماضي بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

كما عاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا، من الإصابة ليلعب بديلا أما إنتر الثلاثاء.