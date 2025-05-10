برلين : احتفل بايرن ميونيخ بلقبه الرابع والثلاثين القياسي على ملعبه وأمام جماهيره بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 2 0 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وشهدت المرحلة هبوط هولشتاين كيل وبوخوم إلى الدرجة الثانية بخسارتهما أمام ضيفيهما فرايبورغ 1 2 وماينتس 1 4 تواليا، فيما تبددت آمال لايبزيغ في بطاقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتعادله السلبي مع مضيفه فيردر بريمن.

على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ، احتفى العملاق البافاري باستعادة لقبه الذي أفلت منه الموسم الماضي لصالح باير ليفركوزن، بفوز مستحق على مونشنغلادباخ في المباراة الأخيرة لنجمه المخضرم توماس مولر مع النادي في العاصمة البافارية.

وسجل الدوليان الانكليزي هاري كاين (31) والفرنسي مايكل أوليسيه (90) الهدفين.

وتوج بايرن ميونيخ رسميا باللقب الأحد الماضي بعد تعادل باير ليفركوزن مع مضيفه فرايبورغ 2 2، لكنه استلم درع الدوري أمام جماهيره بعد انتهاء المباراة.

وافتتح كاين الذي توج بأول لقب جماعي في مسيرته الاحترافية، التسجيل في الدقيقة 31 عندما تابع برأسه من مسافة قريبة تسديدة لأوليسيه كانت في طريقها الى الزاوية اليمنى البعيدة للحارس السويسري جوناس أوملان، محرزا هدفه الخامس والعشرين في الدوري هذا الموسم.

وسنحت للضيوف أكثر من فرصة لإدراك التعادل تألق حاري المرمى العملاق مانويل نوير في التصدي لبعضها، قبل أن يسجل أوليسيه الهدف الثاني في الدقيقة الاخيرة من مسافة قريبة اثر تمريرة من البديل لوروا سانيه.

في مباراته رقم 750 في جميع المسابقات مع النادي البافاري، كاد مولر الذي سيرحل هذا الصيف عن صفوف بايرن بعد 25 عامًا، أن يُسجل هدفًا، لكن تسديدته تصدى لها الحارس أوملان في الدقيقة 57.

استُبدل اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا قبل سبع دقائق من نهاية المباراة، وعانق زملاءه في الفريق، بينما سارع لاعبو الاحتياط والجهاز الفني لتشكيل ممر شرفي.

وحقق مولر رقما قياسيا بـ13 لقبا في الدوري الألماني، ولقبين في دوري أبطال أوروبا مع بايرن.

كما تم توديع زميل كاين القديم في منتخب إنكلترا وتوتنهام، إيريك داير والذي سينضم إلى موناكو الفرنسي في الصيف، قبل المباراة على غرار مولر أيضا.

لايبزيغ يغيب عن دوري الابطال

سيغيب لايبزيغ للمرة الثانية عن دوري أبطال أوروبا منذ صعوده الى الدرجة الأولى موسم 2016 2017.

عانى لايبزيغ أمام بريمن الذي كان يسعى بدوره الى العودة إلى أوروبا بعد غياب دام 15 عاما.

واكتفى لايبزيغ بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 51 نقطة لكنه تراجع الى المركز السابع بفارق أربع نقاط خلف فرايبورغ صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل الى المسابقة القارية العريقة، حيث ابتعد مؤقتا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الخامس والذي تنتظره قمة نارية الأحد أمام مضيفه باير ليفركوزن الوصيف.

وكان صانع ألعاب لايبزيغ الدولي الهولندي تشافي سيمونز الأقرب للتسجيل بتسديدة ارتطمت بالقائم في الدقيقة 68، قبل أن يُجبر حارس مرمى فيردر بريمن مايكل تسيترير على التصدي لتسديدة أخرى بعد دقيقتين.

ويحتاج لايبزيغ إلى الفوز على شتوتغارت في المرحلة الأخيرة كي يبقي على أمله في التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بينما أصبحت آمال بريمن الأوروبية الآن حسابية بحتة نظرا لضعف فارق الأهداف.

ويملك فيردر بريمن 48 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط خلف بوروسيا دورتموند (51 نقطة) صاحب المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الاوروبي وماينتس صاحب المركز السادس المؤهل الى مسابقة كونفرنس ليغ، ولايبزيغ السابع.

واستغل فرايبورغ جيدا تعثر لايبزيغ بفوزه الثمين والصعب على مضيفه هولشتاين كيل 2 1.

واستهل هولشتاين كيل المباراة بطريقة مثالية مفتتحا التسجيل في الدقيقة 24 عبر لاسه روزنبوم، لكن السويسري يوهان مانزامبي أدرك التعادل للضيوف (45+2)، قبل أن يسجل لوكاس هولر هدف الفوز (58).

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 55 نقطة معززا موقعه في المركز الرابع ووضع بوروسيا دورتموند (51 نقطة) أمام ضرورة كسب نقاط الفوز الثلاث على مضيفه ليفركوزن للإبقاء على آماله في المنافسة على البطاقة الرابعة الى المرحلة الأخيرة.

وسيضمن فرايبورغ بطاقة دوري الابطال في حال تعثر دورتموند غدا، علما أنه تنتظره قمة نارية في المرحلة الاخيرة امام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الثالث والذي يخوض اختبارا لا يخلو من الصعوبة امام مضيفه سانت باولي الخامس عشر الأحد.

ويحتاج فرانكفورت الى نقطتين في مباراتيه المتبقيتين لضمان تواجده في دوري الابطال الموسم المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد هولشتاين كيل الذي كان بحاجة إلى الفوز للحفاظ على آماله، عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الاخير وانتهى مشواره في دوري الاضواء في موسمه الأول في البوندسليغا في تاريخه.

ويتخلف هولشتاين كيل بفارق أربع نقاط عن هايدنهايم صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء او الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية.

هايندنهايم ينعش آماله في البقاء

وأنعش هايندنهايم آماله في البقاء بفوزه الكبير على مضيفه أونيون برلين بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها أدريان بيك (12 و73) ويان شوبنر (56).

ورفع هايدنهايم رصيده الى 29 نقطة بفارق نقطتين خلف سانت باولي الذي يلاقي فرانكفورت الاحد، وهوفنهايم المتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 2 2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وانتهت مسيرة بوخوم التي استمرت أربع سنوات في دوري الاضواء بخسارته المذلة على ارضه امام ماينتس 1 4.

وسجل نديم أميري (45+3) والنمسوي فيليب مويني (53) وجوناثان بوركاردت (73) وبول نيبيل (90+3) أهداف ماينتس، والفيليبيني غيريت هولتمان (84) هدف بوخوم.

وعاد بوخوم الى البوندسليغا في ربيع عام 2021 بعد أحد عشر موسما في الدرجة الثانية، وأفلت من الهبوط الموسم الماضي بفوزه بركلات الترجيح على فورتونا دوسلدورف في الملحق، في معجزة مذهلة بعد خسارته 0 3 ذهابا، قبل أن يرد بالنتيجة ذاتها إيابا ويفرض الركلات الترجيحية التي ابتسمت له.