هامبورغ : ضمِن هامبورغ عودته إلى البوندسليغا بعد سبع سنوات من هبوطه الأول والوحيد إلى الدرجة الثانية وذلك بتغلبه على ضيفه أولم 6 1 السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين.

أمام أكثر من 56 ألف متفرج، قلب هامبورغ تخلفه بهدف لتوم غال (7) إلى فوز ساحق 6 1.

وتناوب الهولندي لودوفيت ريس (10) والغاني رانسفورد كونيغسدورفر (42 و62) ودافي شيلكه (45+5) وفيليب شترومبف (49 خطأ في مرمى فريقه) والليبي دانيل الفضلي (87).

وتصدى حارس مرمى هامبورغ البرتغالي دانيال هوير فرنانديس لركلة جزاء في الدقيقة 36 انبرى لها سمير تيلالوفيتش.

وعزز هامبورغ صدارته برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مطارده المباشر كولن وبفارق أربع نقاط عن إلفيرسبرغ الثالث وبادربورن الرابع.

ويحتاج كولن الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي، إلى نقطة واحدة على الأقل في مباراته في المرحلة الأخيرة امام ضيفه كايزسلاوترن للحاق بهامبورغ الى الدرجة الأولى.

قبل سبع سنوات، هبط نادي هامبورغ إلى الدرجة الثانية وفشل في العودة إلى الدوري الممتاز، حيث وصل إلى الملحق مرتين (2022 و2023) واحتل المركز الرابع أربع مرات (2019، 2020، 2021، 2024).

وكانت المحاولة السابعة ثابتة.

ويعتبر هامبورغ، أحد الأندية الألمانية الثلاثة الوحيدة التي فازت بكأس أوروبا للاندية البطلة، النسخة السابقة لدوري أبطال أوروبا، حيث ظفر بها عام 1983، وبطل الدوري ست مرات (1923، 1928، 1960، 1979، 1982، 1983)، وكان آخر ناد ألماني شارك في جميع مواسم البوندسليغا منذ إنشائها في عام 1963، حتى هبوطه في عام 2018.

ويدين هامبورغ بعودته الى مدربه الواعد ميرلين بولتسين، البالغ 34 عاما والذي وُلد في المدينة ونشأ كمشجع للنادي.

وقال بولتسين قبل المباراة "لقد عانينا من بعض الانتكاسات الصعبة كفريق، لكننا دائما ما كنا نتعافى".