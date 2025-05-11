برشلونة : حقق برشلونة عودة نارية من تأخره 0 2 ليفوز على ضيفه وغريمه الازلي ريال مدريد 4 3 الاحد ضمن المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم الاحد، ويصبح على مشارف التتويج باللقب.

ورغم إحراز الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية "هاتريك" لفريقه (5 من ركلة جزاء، 14 و70)، الا ان ثنائية البرازيلي رافينيا (34 و45) وهدفي إريك غارسيا (19) ولامين جمال (45) قادا العملاق الكاتالوني لقلب النتيجة وتوسيع الفارق الى سبع عن ريال قبل ثلاث جولات من النهاية.

وبعد خروجه من نصف نهائي دوري أبطال اوروبا الثلاثاء على يد انتر ميلان الايطالي، بات لقب الدوري الإسباني الاهم بالنسبة لرجال المدرب الالماني هانزي فليك للتأكيد على التطور الكبير الذي حققه الفريق هذا الموسم.

وبالفعل نجح العملاق الكاتالوني في تسطير فوزه الرابع في رابع مواجهة للكلاسيكو بين الفريقين هذا الموسم، مؤكدا تفوقه على غريمه التقليدي.

لكن ريال حقق بداية خيالية بعد حصوله على ركلة جزاء بعد أربع دقائق فقط من صافرة البداية، إثر كرة بينية من داني سيبايوس الى مبابي وضعت الاخير في مواجهة الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي اندفع نحو الكرة بمحاولة للوصول اليها قبل مبابي لكنه أسقطه أرضا، فانبرى الاخير للركلة بنجاح (5).

وفرض "النادي الملكي" صمتا مطبقا في الملعب الاولمبي عندما ضاعف مبابي تقدم فريقه اثر تلقيه تمريرة رائعة من البرازيلي فينيسيوس بقدمه اليمنى فأسكن الفرنسي الكرة بسهولة في الشباك رغم اعتراض النادي الكاتالوني على وجود خطأ على جمال خلال مجريات الهجمة (14).

وواجه برشلونة البداية الكارثية بهدوء، وهو ما تُرجم بوابل من الفرص أبرزها اثر كرة مقوسة رائعة من جمال تصدى لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (18)، قبل أن يعيد غارسيا "البلاوغرانا" الى صلب المواجهة بتسجيله هدف تقليص النتيجة من كرة رأسية بعدما مررها له فيران توريس برأسه اثر ركلة ركنية (19).

وواصل برشلونة هيمنته الكاملة على أرض الملعب إستحواذا وأداء، فارضا التعادل عن طريق نجمه اليافع جمال من تسديدة مقوسة أكثر من رائعة من داخل المنطقة بعد أن هيأها له توريس ايضا (32).

وتواصلت الإثارة اللامتناهية في مواجهة الكلاسيكو، عندما استغل أصحاب الأرض لحظات من الضياع في أداء غريمه بعد اصطدام بين مبابي وداني سيبايوس، فانتزع بيدري الكرة ومرر بشكل خاطف الى رافينيا الذي لم يتوان عن تسجيل هدف التقدم (34).

وبعد لحظات من إلغاء الحكم قراره بمنح مبابي ركلة جزاء اثر عرقلة من القائد الهولندي فرانكي دي يونغ (45)، وجه العملاق الكاتالوني ضربة صاعقة لمنافسه بتسجيل الرابع والثاني لرافينيا بعد ان استغل توريس خطأ فادحا من لوكاس فاسكيس ليقتنص الكرة ويمررها للبرازيلي الذي عكسها من داخل منطقة الست ياردات في المرمى (45).