واشنطن : مُني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأسوأ هزيمة له حتى الآن في مسيرته الأميركية، وذلك بخسارة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه مينيسوتا يونايتد 1 4 السبت في المرحلة الثانية عشرة من دوري "أم أل أس".

ورغم نجاح ميسي في التسجيل مع مستهل الشوط الثاني، عانى إنتر ميامي مجددا من أدائه الدفاعي السيء ومني بهزيمته الرابعة في آخر خمس مباريات ضمن كافة المسابقات، بينها اثنتان أمام فانكوفر وايت كابس الكندي المشارك في دوري "أم أل أس" في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف (0 2 و1 3).

وفي ظل غياب الأوروغوياني لويس سواريس للإصابة، قرر مواطنه المدرب خافيير ماسشيرانو اللعب من دون مهاجم صريح، موكلا مهمة التقدم للعب دور رأس الحربة لميسي مع الاعتماد على خط وسط من خمسة لاعبين.

وأنهى مينيسوتا الشوط الأول متقدما بهدفي الجنوب إفريقي بونغوكوهلي هلونغواني في الدقيقة 32 وانتوني ماركانيش في الوقت بدل الضائع بكرة رأسية إثر رمية جانبية طويلة.

واعتقد ميسي أنه أعاد فريقه إلى أجواء اللقاء حين قلص الفارق في الدقيقة 48 بعدما وصلته الكرة من الإسباني جوردي ألبا، لكن الأرجنتيني الآخر مارسيلو ويغاندت أحبط عزيمة زملائه حين حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه وأهدى مينيسوتا التقدم 3 1 في الدقيقة 68، قبل أن يوجه الفنلندي روبن لود الضربة القاضية للضيوف بهدف رابع قبل 20 دقيقة على النهاية.