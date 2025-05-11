باريس : تُوج لاعب باريس سان جرمان عثمان ديمبيليه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم ضمن جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الاحد.

ويأتي فوز ديمبيليه بجائزة أفضل لاعب بعد دوره المحوري في قيادة فريق العاصمة الى الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، قبل ست جولات على نهاية الموسم، إضافة الى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة انتر ميلان الايطالي على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ في 31 الحالي.

وسجل ديمبيليه متصدر هدافي الدوري 21 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة خاضها في "ليغ1" هذا الموسم.

كما انه أحرز 33 هدفا في 46 مباراة في مختلف المسابقات، من بينها ثمانية في دوري الابطال.

ويأتي تتويج ديمبيليه بالجائزة بعد أن هيمن عليها مبابي لخمسة مواسم متتالية قبل أن ينتقل الى ريال مدريد الاسباني الصيف الماضي.

وتابع سان جرمان نيله حصة الاسد من الجوائز، فحصل الاسباني لويس إنريكي على جائزة أفضل مدرب وديزيريه دويه على أفضل لاعب شاب في الموسم.

واخترق لوكا شوفالييه (ليل) هيمنة سان جرمان من خلال حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى.