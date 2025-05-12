إيلاف من الرياض: غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم عن تدريبات "العالمي"، قبل مواجهة مضيفه الأخدود يوم غد الاثنين في الجولة 31 من دوري "روشن" للمحترفين.

وينتهي عقد النجم المخضرم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر بنهاية الموسم الحالي (2024-2025) ولم يتم إعلان التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن بقائه مع الفريق "العالمي".

وأفاد الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "X" بأن رونالدو لم يشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه يوم السبت، واكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في الصالة الرياضية بجانب الخضوع لفحوصات في عيادة النادي.

ولم يعلن نادي النصر أي تفاصيل حول إصابة قائده البرتغالي المخضرم البالغ من العمر 40 عاما، وموقفه من المشاركة في مباراة الأخدود.

ويأتي غياب رونالدو عن تدريبات النصر في ظل غموض مستقبله مع الفريق السعودي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو وضع عدة شروط لتجديد عقده مع الفريق حتى عام 2027، تشمل تغييرات في الجهاز الفني وقائمة اللاعبين الأجانب والمحليين.

وبحسب مصدر مطلع لصحيفة "عكاظ" السعودية: "رونالدو أوصى بالاستغناء عن عدد من المحترفين غير المؤثرين، أبرزهم الحارس البرازيلي بينو، والمدافع أنجيلو، والمهاجم ويسلي من فئة المواليد، مقابل الإبقاء على الركائز الهجومية مثل ساديو ماني، أوتافيو، وبروزوفيتش"،

كما طالب النجم البرتغالي ببيع أو عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين المحليين، بهدف تقليص التكدس ورفع الكفاءة، ضمن خطة فنية بميزانية تقارب 300 مليون ريال.

وعلى مستوى الجهاز الفني، عبر قائد نادي النصر عن استيائه من المدرب الإيطالي بيولي، مشيرا إلى افتقاره للمرونة والشخصية التنافسية، مطالبا بتعيين جهاز فني أوروبي محترف ومدير رياضي من طراز عال يمنح صلاحيات كاملة، وذلك تحت إشراف لجنة فنية مستقلة.

وبعدها أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن مفاوضات تجديد عقد رونالدو مع نادي النصر قد توقفت في ظل تراجع النتائج مؤخرا.

وكانت أنباء قد أشارت إلى احتمال رحيل رونالدو الذي انضم إلى صفوف نادي النصر في نوفمبر 2022 قادما من مانشستر يونايتد، إلى فريق آخر بالدوري السعودي في الموسم المقبل، ولكن لم تصدر أي تعليقات من جانب "صاروخ ماديرا" حول مستقبله مع النصر.

ويحتل نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، برصيد 60 نقطة، متخلفا بفارق 11 نقطة كاملة عن المتصدر اتحاد جدة.