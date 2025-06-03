روما : أعلن نادي إنتر الإيطالي الثلاثاء رحيل مدربه سيموني إنزاغي بعد التوصل الى "اتفاق متبادل" بين الطرفين، وذلك بعد 3 أيام على خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 5.

ويأتي رحيل إنزاغي وسط تقارير تشير الى امكانية انتقاله لتدريب نادي الهلال السعودي مقابل 50 مليون يورو بعقد لسنتين.

وقال إنتر في بيان "تم الانفصال بين النادي وسيموني إنزاغي. هذا القرار اتخذ باتفاق متبادل" بعد اجتماع ضم رئيس النادي جوزيبي ماروتا.

ونقل البيان عن موراتا قوله "أشكر سيموني انزاغي للعمل الكبير الذي قام به، للشغف الذي اظهره وعلى صراحته في اجتماعنا اليوم والذي ادى الى القرار المتبادل بيننا للانفصال".

أما اينزاغي فقال "لقد حان الوقت لتحية هذا النادي على اثر السنوات الأربع التي امضتها معه وبذلت فيها قصارى جهدي".

واضاف "اريد تخصيص كلمتي الأخيرة الى أنصار النادي..لن أنساكم أبدا، فورتسا إنتر (الى الامام)".

تولى إنزاغي تدريب إنتر عام 2021 وقاده الى احراز لقب بطل الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا 3 مرات، والكأس السوبر الإيطالية 3 مرات ايضا، كما قاده الى نهائي دوري الأبطال مرتين وخسرهما امام مانشستر سيتي الإنكليزي عام 2023 وامام سان جرمان قبل 3 ايام.