لندن : رفض تشلسي الإنكليزي تفعيل خيار التعاقد نهائيا مع جايدون سانشو بعدما لعب في صفوفه معارا من مانشستر يونايتد، بعدما فشل لاعب الجناح في الاتفاق على الشروط الشخصية في ملعب ستامفورد بريدج، وفقا لما أفادت تقارير صحافية الثلاثاء.

وكان سانشو (25 عاما) انضم إلى تشلسي على سبيل الإعارة في آب/أغسطس من العام الماضي، في صفقة تضمنت التزاما بشرائه مقابل حوالي 34 مليون دولار.

وذكر موقع "ذي أثلتيك" أن تشلسي وسانشو فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة وبات يتوجب على نادي غرب لندن الآن دفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني إلى يونايتد.

وانهى تشلسي الموسم المنصرم في المركز الرابع في الدوري وتوّج بلقب مسابقة كونفرنس ليغ الثالثة على المستوى القاري، حيث سجل سانشو الهدف الثالث في الفوز على ريال بيتس الاسباني 4 1 الأسبوع الماضي.

تأرجح مستوى الجناح الدولي مكتفيا بخمسة أهداف و10 تمريرات حاسمة في 41 مباراة في مختلف المسابقات بقميص تشلسي. سجل هدفا يتيما في برميرليغ بعد أوائل كانون الاول/ديسمبر الماضي.

عندما سُئل عن مستقبل سانشو بعد فوز تشلسي بكونفرنس ليغ الأسبوع الماضي في مدينة فروكلاف البولندية، قال مدربه الايطالي إنتسو ماريسكا "من الآن فصاعدا، سنجتمع مع النادي ونقرر ما سيحدث في العام المقبل".

وسيعود سانشو، الذي يمتد عقده مع يونايتد حتى عام 2026، إلى ملعب أولد ترافورد. ويملك النادي خيار تمديد العقد لعام إضافي.

انضم سانشو إلى يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة ضخمة بلغت 98 مليون دولار في عام 2021، لكنه خيب الآمال.

دخل في خلاف علني مع مدرب يونايتد السابق الهولندي إريك تن هاغ في بداية موسم 2023 2024، فأبعده عن المستطيل الاخضر قبل أن تتم إعارته إلى ناديه السابق دورتموند.