مدريد : مدد المهاجم الدولي السابق الفرنسي أنطوان غريزمان بطل مونديال روسيا 2018 عقده مع فريقه أتلتيكو مدريد حتى عام 2027، وفقا لما أعلن الإثنين ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم المنصرم.

وأفاد نادي العاصمة في بيان "توصل غريزمان وأتلتيكو إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب الفرنسي حتى 30 حزيران/يونيو 2027".

وفرض غريزمان (34 عاما) نفسه أفضل هداف في تاريخ أتلتيكو، حيث سجل 197 هدفا خلال فترتين قضاهما في أروقة النادي، علما أن عقده السابق كان سينتهي عام 2026.

وتراجع مستوى المهاجم المخضرم هذا العام حيث يعود هدفه الأخير إلى شباط/فبراير، فيما حلّ أتلتيكو في المركز الثالث في "لا ليغا" خلف برشلونة البطل والقطب الثاني للعاصمة ريال الثاني.

وكان غريزمان الذي سجل أحد اهدافه منتخب بلاده في الفوز على كرواتيا 4 2 في نهائي مونديال 2018، انتقل إلى أتلتيكو في عام 2014 قادما من ريال سوسييداد. فاز المهاجم الدولي السابق بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عام 2018، وحلّ وصيفا لبطل دوري أبطال أوروبا مرتين مع أتلتيكو، قبل أن ينضم إلى برشلونة عام 2019.

وعانى غريزمان لفرض نفسه مع عملاق كاتالونيا إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم الارجنتيني ليونيل ميسي، مكتفيا بالفوز بكأس الملك قبل أن يعود على سبيل الاعارة إلى أتلتيكو في عام 2021، ليصبح الانتقال نهائيا.