باريس : بلغت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثانية عالميا، الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الخامسة على التوالي بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا العشرين 6 0 و7 5 الاثنين.

وحسمت غوف، وصيفة نسخة 2022، المجموعة الأولى بسهولة 6 0 في 27 دقيقة، بعدما كسرت إرسال منافستها ثلاث مرات.

وقاومت ألكسندروفا بشراسة في المجموعة الثانية التي استغرقت 54 دقيقة، لكن غوف، بطلة فلاشينغ ميدوز عام 2023، حسمتها في صالحها 7 5 وبالتالي المباراة في 81 دقيقة.

وهو الفوز الرابع لغوف على ألكسندروفا في خمس مواجهات جمعت بينهما.

قالت "كانت مباراة صعبة. بصراحة، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد".

وتلتقي غوف، البالغة من العمر 21 عاما، في الدور المقبل مع إحدى مواطنتيها ماديسون كيز، الثامنة وبطلة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، أو هايلي بابتيست.

وتأهلت أيضا الروسية الشابة ميرا أندرييفا السادسة بفوزها على الاسترالية داريا كاساتكينا 6 3 و7 5 في ساعة و34 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه المجموعة الاولى حتى الشوط السادس (3 3) قبل أن تكسب أندرييفا ثلاثة اشواط متتالية بينها كسر إرسال منافستها في الشوط الثامن وحسمتها في صالحها 6 3 في 37 دقيقة.

وواصلت أندرييفا سلسلة كسبها الاشواط المتتالية الى خمسة بكسرها ارسال كاساتكينا في الشوط الاول للمجموعة الثانية وتقدمها 1 0 ثم 2 0، لكن الاسترالية ردت التحية في الشوط السادس مدركو التعادل 3 3، ثم فعلتها للمرة الثانية في الثامن متقدمة 5 3.

واستعادت أندرييفا توازنها وكسبت أربعة أشواط متتالية منهية المجموعة في صالحها 7 5 في 57 دقيقة.

وتلتقي أندرييفا، البالغة من العمر 18 عاما، في الدور المقبل مع الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة أو الفرنسية لويس بواسون.

وقالت أندرييفا "لقد كانت مباراة صعبة جدا وبصراحة، أنا سعيدة جدا بفوزي"، مضيفة بخصوص كاساتكينا المولودة في روسيا "أكره اللعب ضدها، نتدرب كثيرا، وحتى التدريب يشكل عذابا لي".

وثأرت أندرييفا لخسارتها المواجهة الاولى أمام كاساتكينا في المباراة النهائية لدورة نينغبو الصينية العام الماضي.

وتأمل اللاعبة الموهوبة التي بلغت نصف النهائي العام الماضي، في أن تصبح أصغر لاعبة تتويج في بطولة كبرى، منذ مواطنتها ماريا شارابوفا في ويمبلدون عام 2024.

وصلت إلى نصف النهائي العام الماضي بفوز مفاجئ في ربع النهائي على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا حاليا والثانية وقتها.

تسلقت ترتيب اللاعبات المصنفات إلى المركز السادس هذا الموسم، وأصبحت أصغر متوجة في إحدى دورات الألف، في دبي في شباط/فبراير، قبل أن تحرز لقبا آخر في إنديان ويلز.