مكسيكو : سحق كروس أسول المكسيكي منافسه فانكوفر وايتكابس الكندي 5 0 الأحد في نهائي دوري أبطال كونكاكاف في كرة القدم، محرزا اللقب السابع في تاريخه ومعادلا الرقم القياسي لغريمه كلوب أميريكا.

على الملعب الأولمبي أونيفيرسيتاريو في مكسيكو سيتي، حسم كروس أسول نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية تناوب على تسجيلها الأوروغوياني إيغناسيو ريفيرو (8) والأرجنتيني لورنسو فارافيلي (28) وأنخل سيبولفيدا (37) والبولندي ماتيوش بوغوش (37)، قبل أن يختم سيبولفيدا المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه مطلع الشوط الثاني (50).

وأنهى سيبولفيدا البطولة متصدراً قائمة الهدافين برصيد تسعة أهداف.

وقال المهاجم الدولي "لقد لعبنا المباراة النهائية بجدية بالغة، وكان أداؤنا مثاليا. الحقيقة هي أننا حسمنا المباراة مع نهاية الشوط الأول".

في المقابل أصبح وايتكابس ثالث فريق كندي يصل إلى النهائي ويخسره وأمام منافس مكسيكي بعد مونتريال موسم 2014 2015 أمام كلوب أميريكا وتورونتو موسم عام 2018 أمام غوادالاخارا.

كما كان هذا أيضا العام الثالث على التوالي الذي يُهزم فيه فريق من الدوري الأميركي أمام فريق مكسيكي في النهائي القاري.

وكان وايتكابس يمني النفس في أن يصبح أول فريق كندي يُتوج باللقب، بعد فوزه على فريقين مكسيكيين كبيرين هما مونتيري وبوماس في ثمن وربع النهائي تواليا ثم أطاح بإنتر ميامي ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي في نصف النهائي، في رحلته نحو أول ظهور له في المباراة النهائية.

وبرر المهاجم المكسيكي لفانكوفر دانيال ريوس خسارة فريقه بتأثره باللعب على ارتفاع شاهق، حيث أقيمت المباراة على ارتفاع 2240 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وقال "ارتكبنا خطأين، وكانوا حاسمين جدا في كل مرة هاجموا فيها. أثر علينا الارتفاع بشدة، ولم نتمكن من التكيف، وسنعود إلى ديارنا بخيبة أمل".