لندن : عيّن وست بروميتش ألبيون تاسع دوري المستوى الثاني (تشامبيونشيب) الانكليزي في كرة القدم الإثنين المدرب المساعد ولاعب الوسط السابق راين مايسون على رأس إدارته الفنية.

ووقع مايسون، البالغ من العمر 33 عاما، عقدا لمدة ثلاث سنوات مع وست بروميتش، وستكون مهمته قيادة الفريق الى العودة إلى الدوري الممتاز.

وقال مايسون في بيان "هذا ناد ضخم يتمتع ببنية تحتية رائعة وقاعدة جماهيرية هائلة، وأنا متحمس لما يمكننا تحقيقه معا".

وأنهى وست بروميتش موسمه في المركز التاسع في دوري المستوى الثاني، وكان بلا مدرب منذ إقالة توني موبراي في نيسان/أبريل الماضي.

بعد أن انتهت مسيرته الكروية مبكرا بسبب إصابة خطيرة في الرأس، عاد مايسون إلى توتنهام كمدرب مساعد في عام 2018. تولى منصب المدرب المؤقت في عامي 2021 و2023 بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو والايطالي أنتونيو كونتي.

وكان مايسون جزءا من الجهاز الفني للمدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو، حيث أنهى توتنهام انتظارا دام 17 عاما للفوز بأي لقب بتتويجه بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الشهر الماضي.