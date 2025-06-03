لندن : تعمل أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم على تعزيز صفوفها استعدادا لموسم 2025 2026، مع موجة انتقالات مبكرة أشعلتها كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة.

تلقي وكالة فرانس برس الضوء على خمسة أسماء تستحق المتابعة مع افتتاح سوق الانتقالات.

. الألماني فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)

بدأ ليفربول مبكرا التفكير في تعزيز صفوفه استعدادا للدفاع عن اللقب العشرين في تاريخه.

بعد عام أول هادئ لمدربه الجديد آرنه سلوت في سوق الانتقالات، سارع الـ"ريدز" إلى دعم الهولندي بقوة هذا الصيف.

ويبدو أن فيرتس، نجم كرة القدم الألمانية، سيحطم الرقم القياسي في سوق انتقالات الدوري الإنكليزي إذا ما تحققت أمنيته بالانتقال إلى أنفيلد.

وأفادت التقارير أن ليفربول عرض 109 ملايين جنيه استرليني (147 مليون دولار) للتعاقد مع فيرتس لكن باير ليفركوزن رفضه ويصر على دفع 125 مليون جنيه استرليني، وهي قيمة ستحطم الرقم القياسي الذي دفعه تشلسي لضم لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون مقابل 115 مليون جنيه استرليني قبل عامين بعد منافسة مع ليفربول.

وساهم فيرتس بشكل كبير في التتويج المذهل لباير ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس المحليين في موسم 2024، بالإضافة إلى بلوغ المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم ذاته بقيادة المدرب الاسباني شابي ألونسو.

وفي حال نجحت الصفقة ستكون الثانية لليفربول من باير ليفركوزن، بعد ضمه مدافعه الدولي الهولندي ييريمي فريمبونغ لخلافة الدولي ترنت ألكسندر أرنولد المنتقل الى ريال مدريد الاسباني في صفقة انتقال حر.

. البرتغالي برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)

بعد أسوأ موسم للنادي منذ هبوطه قبل 51 عاما، يبدو أن خسارة القائد الملهم هي أسوأ خبر ممكن لمانشستر يونايتد.

ومع ذلك، فإن بيع فرنانديش إلى الهلال السعودي قد يوفر الأموال التي يحتاج اليها مواطنه المدرب روبن أموريم بشدة لإعادة بناء فريق مثلما يرغب فيه في أولد ترافورد.

قد يحصل الشياطين الحمر على 100 مليون جنيه استرليني في حال رحيل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى الخليج، حيث سيصبح أحد أعلى اللاعبين أجرا في العالم.

وقال فرنانديش بعد خسارة يونايتد نهائي يوروبا ليغ أمام مواطنه توتنهام (0 1) الشهر الماضي: "إذا اعتقد النادي أن الوقت قد حان للانفصال لمجرد رغبتهم في جني بعض المال، فهذا هو الواقع، وكرة القدم أحيانا تكون هكذا".

سيترك فرنانديش فراغا كبيرا في تشكيلة فريق "الشياطين الحمر" التي تفتقر إلى الإبداع والخطورة التهديفية.

. الكاميروني براين مبويمو (برنتفورد)

يعتبر مبويمو أحد أبرز أهداف مانشستر يونايتد لإنهاء معاناته أمام المرمى.

قدم المهاجم الدولي الكاميروني، المولود في فرنسا، موسما رائعا مع برنتفورد مسجلا 20 هدفا.

استمتع مبويمو بكونه نجم فريق "النحل" منذ رحيل إيفان توني الى الاهلي السعودي، وساهمت شراكته مع المهاجم الدولي الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا في وصول رجال المدرب الدنماركي توماس فرانك إلى مركز متقدم في النصف الأول من الدوري.

على الرغم من اهتمام أرسنال ونيوكاسل وتوتنهام، يقال إن وجهة مبويمو المفضلة هي أولد ترافورد إذا توصل يونايتد إلى اتفاق مع برنتفورد.

وسيكون مبويمو ثاني صفقة لمانشستر يونايتد لتعزيز خط الهجوم الذي يعاني من ضعف في الأداء، بعد البرازيلي ماتيوس كونيا القادم من ولفرهامبتون.

. السويدي فيكتور غيوكيريش (سبورتينغ)

بفضل موسمه المميز مع سبورتينغ حيث سجل 54 هدفا في مختلف المسابقات، أصبح السويدي هدفا للعديد من الأندية التي تبحث عن المزيد من القوة الهجومية.

ارتبط اسم أرسنال بقوة بإعادة غيوكيريش إلى إنكلترا، حيث يرغب مدربه الاسباني ميكل أرتيتا في مهاجم حاسم لإنهاء صيام المدفعجية عن الألقاب الذي دام خمس سنوات.

يتضمن عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما مع سبورتينغ شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو (84 مليون جنيه استرليني)، لكن من المتوقع أن يقبل بطل البرتغال بنحو 70 مليون يورو.

على الرغم من تسجيله ستة أهداف في ثماني مباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن هناك شكوكا حول قدرة غيوكيريش على نقل تألقه التهديفي الغزير في البرتغال إلى الدوري الإنكليزي.

انضم إلى سبورتينغ قبل عامين فقط قادما من نادي كوفنتري سيتي، أحد أندية المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في إنكلترا، بعد فشله في التألق مع برايتون.

ويبدي أرسنال أيضا اهتماما بالمهاجم الدولي السلوفيني للايبزيغ الألماني بنجامين شيشكو، بينما يبدو الدولي السويدي الآخر ألكسندر إيزاك هدفا بعيد المنال بعد تأهل فريقه نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

. إيبيريتشي إيزي (كريستال بالاس)

سيبقى إيزي أسطورة خالدة في تاريخ كريستال بالاس بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى مانشستر سيتي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي حيث توج النادي اللندني بأول لقب كبير في تاريخه على الإطلاق.

بفضل حسه التهديفي المتميز وتمريراته التي تخترق دفاعات الخصم، أصبح اللاعب الدولي الإنكليزي هدفًا للعديد من أندية الدوري الممتاز.