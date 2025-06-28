Bad Homburg (ألمانيا) : توجت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة ثالثة عالميا، بلقبها الثالث للموسم بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك، المتراجعة في التصنيف إلى المركز الثامن، في نهائي دورة باد هامبورغ الألمانية العشبية لكرة المضرب (500 نقطة) 6 4 و7 5 السبت.

وقبل يومين على انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، فرطت شفيونتيك بفرصة الخروج منتصرة من أول نهائي لها على الملاعب العشبية والأول بالمجمل منذ تتويجها الثالث تواليا ببطولة رولان غاروس العام الماضي، بتلقيها الهزيمة الثانية تواليا أمام بيغولا والخامسة من أصل 11 مواجهة بينهما.

ومن جهتها، حققت بيغولا التي تغلبت على شفيونتيك في ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الموسم الماضي في طريقها للنهائي الكبير الأول والأخير في مسيرتها حيث خسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، لقبها الثاني على الملاعب العشبية، بعد أول في برلين العام الماضي، والثالث هذا الموسم والتاسع في مسيرتها من أصل 19 نهائي.

وعوضت بيغولا بهذا التتويج مشاركتها المخيبة في دورة برلين الأسبوع الماضي حين تنازلت عن اللقب بسقوطها عند الحاجز الأول على يد الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وحسمت بيغولا المواجهة في ساعة و46 دقيقة بعدما كسرت إرسال البولندية مرتين من أصل 5 فرص أتيحت لها، فيما حصلت الأخيرة على فرصة يتيمة للكسر ولم تترجمها، لتواصل بذلك نتائجها المخيبة وتضيف فشلها في إحراز أول ألقابها على العشب إلى خيبة تنازلها عن لقب رولان غاروس بخروجها من نصف النهائي على يد سابالينكا.