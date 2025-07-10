Foxborough (الولايات المتحدة) : سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية جديدة خلال فوز فريقه إنتر ميامي على على نيو إنغلاند ريفوليوشن 2 1 ليحقق سابقة من الأداء غير المسبوق في الدوري الأميركي لكرة القدم.

سجل ميسي (38 عاما) هدفين في كل من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الأميركي ليصبح أول لاعب في الدوري يسجل أهدافًا متعددة في أربع مباريات تواليا.

بدأ السلسلة في أواخر أيار/مايو بهدفين في الفوز 4 2 على مونتريال، تلاهما هدفان في الفوز 5 1 على كولومبوس. ثم أوقف ميامي حملته في الدوري المحلي للمنافسة في كأس العالم للأندية، حيث سجل ميسي هدفًا واحدًا في أربع مباريات وخرج ميامي من دور الـ 16 على يد باريس سان جرمان.

عادت كتيبة المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إلى منافسات الدوري الأميركي السبت الماضي بفوز 4 1 على مونتريال بينها ثنائية ايضا لميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات.

وعلى العموم، سجل ميسي 14 هدفا في 15 مباراة في الدوري الأميركي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء المتصدر سام ستاريدج الذي شارك في ست مباريات أكثر مع ناشفيل مقارنة بما شارك به ميسي هذا الموسم.

افتتح ميسي التسجيل لإنتر مستغلا هفوة دفاعية للفريق المنافس فسدد كرة بيسراه سكنت الشباك (27)، وسرعان ما اضاف الهدف الثاني مستغلا كرة أمامية طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس (39).