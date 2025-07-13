ميامي : واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه التهديفي التاريخي بتسجيله ثنائية خامسة تواليا قاد بها فريقه إنتر ميامي الى الفوز على ضيفه ناشفيل 2 1 السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الأميركي لكرة القدم.

بعد أيام قليلة من ثنائيته في مرمى نيو إنغلاند ريفوليوشن (2 1) الثلاثاء عندما أصبح أول لاعب يُسجل أكثر من هدف في أربع مباريات متتالية في الدوري الأميركي، أضاف ميسي ثنائية جديدة معززا إنجازه غير المسبوق وقاد بها فريقه الى المركز الخامس في المنطقة الشرقية برصيد 38 نقطة بفارق خمس نقاط خلف فيلادلفيا أونيون المتصدر، لكن رفاق ميسي يملكون ثلاث مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد ناشفيل عند 41 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح ميسي، الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، التسجيل في الدقيقة 17 من ركلة حرة زاحفة من خارج المنطقة بقدمه اليسرى فأسكن الكرة على يمين الحارس جو ويليس.

وسيطر إنتر ميامي على الشوط الأول، ولكن شباكه استقبلت هدف التعادل بعد أربع دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني عبر رأسية للألماني السوداني الأصل هاني مختار من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع الهندوراسي آندي نجار.

لكن ميسي أعاد التقدم لفريقه بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 62 مستغلا خطأ فادحا لحارس المرمى ويليس الذي حاول تمرير كرة الى مدافعه الاكوادوري جيسون بالاسيوس لكن ميسي قطعها خارج المنطقة فراوغه وتابعها داخل المرمى الخالي.

ورفع ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، رصيده إلى 16 هدفاً في 16 مباراة هذا الموسم، متساوياً مع مهاجم ناشفيل سام سوريدج الذي فشل في هز الشباك السبت.

وبدأ ميسي سلسلة ثنائيات المتتالية في 29 أيار/مايو بهدفين في الفوز على مونتريال 4 2، تلاهما هدفان في الفوز على كولومبوس 5 1 في الأول من حزيران/يونيو الماضي.

شارك إنتر ميامي بعدها في مونديال الأندية حيث سجل ميسي هدفًا واحدا في أربع مباريات وخرج مع فريقه من الدور ثمن النهائي بخسارة قاسية أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 4.

وعادت كتيبة المدرب الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو إلى منافسات الدوري الأميركي السبت الماضي بانتصارين على مونتريال (4 1) ونيو إينغلاند ريفوليوشن (2 1) بينها ثنائية لميسي في كل منهما.

وقال ماسشيرانو "لا أجد كلمات كثيرة. إنه لأمر لا يصدق ما يواصل فعله، فهو يحطم الأرقام القياسية الآن كل ثلاثة أيام، وليس حتى في كل عطلة نهاية أسبوع".

وأضاف "إنه حامل لواء فريقنا، الذي يرشدنا الى طريق المنافسة. إنه القائد".

وتابع "إنها نعمة لي أن أرافقه في هذه المرحلة من مسيرته".

ويستمر جدول ميامي المزدحم بالمباريات الأربعاء بمواجهة مضيفه سينسيناتي، ثم يحل ضيفا على نيويورك ريد بولز السبت، قبل أن يستقبل سينسيناتي في 26 تموز/يوليو الحالي.

ويعلم ماسشيرانو أنه سيحتاج إلى إيجاد وقت لمنح ميسي قسطا من الراحة، وقال "في مرحلة ما، سنحتاج إلى إيجاد مساحة لمنحه قسطا من الراحة، وسنتحدث عن ذلك يوميا".