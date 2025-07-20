نيويورك : عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى عاداته بتسجيله ثنائية جديدة أعاد بها فريقه إنتر ميامي إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه نيويورك ريد بولز 5 1 في ملعب سبورتس إليستريتد في هاريسون بولاية نيوجيرسي ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان ميسي أنهى في الخسارة أمام سينسيناتي 0 3 الأربعاء سلسلة من 5 مباريات سجل خلالها هدفين، وهي كانت الاولى لفريقه بعد العودة لخوض مباريات الدوري اثر التوقف بسبب مشاركته في مونديال الأندية.

قدّم بطل مونديال قطر 2022 أداء رائعا ليقود إنتر ميامي إلى فوز ساحق سمح له بالتقدم للمركز الخامس في المنطقة الشرقية برصيد 41 نقطة من 21 مباراة متأخرا بفارق 7 نقاط عن سينسيناتي المتصدر من 24 مباراة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف الألماني ألكسندر هاك بعد ركنية (14)، قبل أن ينتفض ميسي ويقود عودة إنتر ميامي بتمريرة رائعة إلى زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا على الجهة اليسرى سددها قوية في الزاوية البعيدة ليعادل النتيجة (24).

ومرة جديدة تبادل ميسي الكرة مع ألبا في هدف إنتر ميامي الثاني، فمررها الإسباني إلى لاعب الوسط الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا الذي منح التقدم لفريقه بكرة ساقطة (27).

وأضاف سيغوفيا الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وتألق ميسي، الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، في الشوط الثاني، بعد تمريرة في العمق من زميله الآخر في برشلونة سيرجيو بوستيكس، وضعت الارجنتيني بمواجهة الحارس الباراغوياني كارلوس كورونيل فتجاوزه بسهولة وسجل في المرمى الخالي (60).

واختتم ميسي مهرجان فريقه باضافته الخامس بعد كرة عرضية من الأوروغوياني لويس سواريس داخل المنطقة، فسيطر عليها بصدره وسددها بالقرب من علامة الجزاء في المرمى (75).