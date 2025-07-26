إيلاف من مدريد: يقضي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إجارته رفقة الحسناوات، حيث حرص على نشر الصور التي يجسد من خلالها صورة ذهنية قديمة يدركها العالم أجمع عن نجوم الكرة البرازيلية واللاتينية من أصحاب المواهب والذين يعانون من طفولة فقيرة، وحينما يكسبون الكثير من المال عقب الاحتراف في الأندية العالميةالشهيرة، فإنهم يحرص على التقاط الصور مع الجميلات، واستعراض مظاهر البذخ و الثراء، مما يؤثر سلباً على مسيرتهم الاحترافية في كثير من الحالات.

وتسببت الصور التي نشرها فينيسيوس، والبعض من صديقاته في المزيد من الغضب المدريدي الموجود في الأساس لأسباب تتعلق بغموض موقف اللاعب من تمديد عقده مع الريال، وطلبه راتباً سوف يكون الأعلى في صفوف الفريق متجاوزاً كيليان مبابي بحسب تقارير صحافية مدريدية، نشرتها "ماركا" وكذلك صحيفة "آس".

فقد اشتعلت الحرب بين إدارة ريال مدريد والنجم فينيسيوس إذ وصف توماس رونسيرو الصحافي المقرب من النادي الملكي اللاعب البرازيلي بـ"طفل" يتلاعب به أصدقاؤه، محذراً إياه من إضاعة أمواله في المستقبل.

وزاد التوتر بين النادي الإسباني والنجم البرازيلي بعدما طلب الأخير راتباً عالياً من أجل تجديد عقده مع النادي العاصمي، وهو ما رفضته إدارة فلورنتينو بيريز.

ودخل رونيسيرو، الصحافي المقرب من إدارة ريال مدريد، المعركة الدائرة بين الطرفين، إذ قال في تصريحات نقلتها "ديفينسا سنترال" يوم السبت: نصيحيتي لفينيسيوس أن يثبت جدارته في الملعب ويبتعد عن أصدقائه الذين يكذبون عليه ويضللونه، يجب أن يقول له شخص محب هذا الكلام لأنه ابتعد عن الملعب كثيراً.

وأضاف الصحافي الذي يكتب في "آس": يعرف كثيرون أن فينيسيوس يتمنى الاعتزال في ريال كدريد، لكن المقربون منه يحاولون التأثير عليه من خلال مطالبات مالية غير منطقية، وعليه تذكر عدة أساطير بحثوا عن المال ثم بعد سنوات قصيرة أضاعوه ولم يبق لهم أي شيء.

وأتبع رونسيرو: على فينيسيوس معرفة أن ريال مدريد يرفض طريقة "لي الذراع" ومن يطالب براتب عال ويدخل في صراع مع إدارة النادي دائماً ما يكون خاسراً وينتهي به المطاف بعيداً عن ملعب "سانتياغو برنابيو".

ويلعب "فيني" مع ريال مدريد منذ 2018، إذ خاض مع الفريق 322 مباراة سجل خلالها 106 أهداف كما فاز بـ14 بطولة منها 3 دوريات وبطولتي دوري أبطال أوروبا.